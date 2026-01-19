19 января: День консервной банки и День нежности ко всем существам

В России и в мире в понедельник, 19 января, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День консервной банки, День нежности ко всем существам и День хорошей памяти.

День консервной банки

День консервной банки отмечается 19 января, так как в эту дату в 1825 году ее изобретатели — американский предприниматель Эзра Даггетт и его племянник Томас Кенсетт — получили на нее патент. Однако они не были первыми — в 1810 году патент на консервную банку получил британский изобретатель Питер Дюран. Человечество издревле стремилось продлить срок жизни продуктов, а изобретение такой тары отлично этому поспособствовало. С тех пор консервные банки стали использоваться по всему миру.

День нежности ко всем существам

Международный день нежности ко всем существам появился в начале 2000-х годов. Этот праздник учрежден для популяризации идеи о том, что жизнь любого существа имеет ценность, независимо от степени его разумности. В эту дату принято демонстрировать нежные чувства к людям, животным, растениям и даже к насекомым.

День хорошей памяти

День хорошей памяти отмечается с целью сохранить воспоминания о хороших моментах из прошлого и настоящего. Отпраздновать его можно тем, что полистать фотографии из прошлого и вспомнить забавные и радостные моменты. Также в эту дату можно устроить проверку своей памяти, придумав игру, основанную на воспоминаниях о главных событиях детства. Кроме того, этот праздник важен в контексте борьбы с различными расстройствами памяти, в особенности у пожилых людей.