Царство мистики и холода: какие секреты хранит Республика Коми

Территорию современной Республики Коми начали заселять около 120–100 тыс. лет назад. Наиболее древние стоянки человека — Мамонтова курья в среднем течении реки Усы и Бызовая у города Печоры — насчитывают 36 тыс. и 30 тыс. лет соответственно. Древние коми веровали в доброго бога Ена, его противоборствующего брата Омэля и во множество духов. До наших времен сохранилось множество легенд и преданий о загадочных и магических местах этого края

Священные горы

"Любые необычные природные места — одиноко стоящие камни, горы, слишком круглое или другой необычной формы озеро, необычный ручей, лес — все привлекало внимание человека. Древние жители пытались это осмыслить и объяснить, наделяя объекты магической силой", — рассказывает известный в Коми ученый, этнограф, фольклорист Олег Уляшев.

Особую силу коми придавали камням. "По коми-зырянской мифологии, два брата, обладающие противоположной силой, два божества Ен и Омэль, сотворили Землю из песчинки (ила), которую добыли на дне бескрайнего океана. Омэль заставил расти камни, и они росли, пока не уперлись в небо. Так как небо оказалось в опасности, настала очередь Ена произносить заклятие, он остановил рост камней. Так образовались горы, и на этом фундаменте творцы создали всю жизнь: реки, озера, леса, животных, человека", — рассказывает этнограф.

И коми, и угры, и самодийцы называли Урал хребтом или основой Земли.

"С каменным хребтом коми сравнивают и человеческий позвоночник, отсюда берут начало поговорка "была бы кость, а мясо нарастет" и загадка "на каменном городе земляной город, на земляном городе деревянный город, на деревянном тайга, в тайге лютые звери". Ответ на загадку: человек (кости, мясо, голова, волосы и, извините, вши)", — говорит ученый.

Коми очень почтительно относились к камню, к каменным образованиям, скалам, считая камень одним из самых первых материалов, одной из стихий. Неудивительно, что о священных горах существует много мифов, легенд и преданий. Самые известные из них, к которым уже проложены туристские тропы, — это плато Маньпупунёр, Сабляиз (гора Сабля, высочайшая точка Саблинского хребта на Приполярном Урале), Санаиз (хребет Росомаха на Приполярном Урале), плато Торре-Порре-Из.

Сохранились предания от охотников коми, которые ходили артелями за Урал и охотились там по два-три месяца. Такие походы проводились до 1940-х годов, самые последние артели собирались перед Великой Отечественной войной. Сохранилось много фольклорных сюжетов про стычки коми с хантами за добычу.

Семеро братьев, превратившихся в камни

Охотники коми хранили предания про известный Телпозиз, или Тевпозиз, — вершину на границе Северного и Приполярного Урала (тев в переводе с коми языка — "ветер", поз — "гнездо", из — "камень", то есть название горы можно перевести как "гнездо ветров").

Считается, что на Телпозиз "живут" все существующие ветра, там же, по мифам коми, живет шуа — сын Войпеля, бога ветров и холода. Рядом с этой горой не разрешалось шуметь: кричать, свистеть или громко разговаривать. Считалось, что от каждого чиха и свиста поднимется буря, поэтому охотничьи артели старались или идти очень тихо, или очень далеко обходить это место. Обходили не только коми, но и ханты, манси, то есть запрет распространялся на все эти народы.

"Такие же поверья связаны с Мортьюриз ("человеческая голова") — скалой на реке Мортьюр, притоке реки Илыч. Возле нее, как считается, тоже нельзя повышать голос, чтобы не поднялся сильный ветер, а также нельзя отзываться о ней с неуважением, чтобы не накликать на себя беду. Мой дед передал мне предание о том, как однажды за Урал отправились семеро братьев-охотников. Дойдя до Мортьюриз, братья стали хвастать, что смогут перепрыгнуть через камень. Поспорили, один прыгнул, второй, третий, и в итоге каждый из них превратился в камень. Возле этой горы действительно можно увидеть семь больших камней", — рассказал ученый.

Не оставил без внимания народ коми и камни на равнинных местах — к примеру, гигантские каменные шары в деревне Малое Галово Ижемского района.

"Теперь-то мы знаем, что крупные камни принесло во время великого оледенения, принесло и обкатало, учитывая, что и Вычегда, и верховья Камы были в толще льда, который стоял выше Уральских гор. Наши предки этого не знали, поэтому наделяли их чудесным происхождением, связывали их появление со святыми и божествами. У коми и коми-пермяков встречаются жертвенные камни, на которых, по преданиям, предки-язычники приносили в жертву своим божествам разных животных или окропляли камни их кровью", — рассказывает ученый.

Есть в Приуралье и камни, которые местные связывают с именем Перы-богатыря. В одном из сказаний говорится, что Пера с братом Мизей любили соревноваться в силе: вместо мяча бросали камни. Однажды Пера бросил камень, который долетел до Пашкыба, что в 3 км от деревни Мэдгорт. Долго никто не мог его сдвинуть с места, пока один из трактористов не подкатил камень ближе к деревне Сойга. Там камень находится и сейчас.

Второй валун, гласит предание, богатырь забросил в северо-западном направлении, и тот упал в реку Лупья, где лежит и сейчас, покрытый мхом и тиной. По данным ученых Пермского государственного национального исследовательского университета Светланы Королевой и Елены Четиной, "зафиксированы единичные упоминания о целебных свойствах обоих камней".

Камни, отмечает Олег Уляшев, встречаются и на лесных опушках, на которых коми при входе оставляли хлеб, соль, табак, чтобы задобрить лешего — вэрса. У коми встречаются камни Богородицы, несколько стефановских камней, на которых, по легендам, поднимался против течения реки святитель Стефан Пермский. Иногда про такие камни говорят, что местные некрещеные не захотели перевозить Стефана через реку, и тот переплыл с берега на берег, стоя на камне.

Каменные болваны Маньпупунёр

Многим известно плато Маньпупунёр — геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника в Коми (в переводе с языка манси — "малая гора идолов"), одно из семи чудес России. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. Под влиянием ветра и воды до наших дней сохранились семь останцев высотой от 30 до 42 м. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.

Для народа манси эти каменные идолы являлись объектами поклонения, подниматься на плато считалось величайшим грехом, это было дозволено только шаману. По одной из легенд, в каменных болванов превратился великан со своими воинами, который хотел взять силой красавицу Аим. По другой легенде, шаман превратил в камни воинов-великанов, которые хотели завоевать манси.

"Больше легенд об этом месте встречается у ханты или у манси, которые ближе к этим горам с той стороны. Известен сюжет про братьев красавицы, которую медведь хотел украсть. Есть сюжеты, что братья красавицы воевали с шаманом, верховному богу это надоело, и он их наказал, превратив всех в камни", — рассказал ученый.

Языческая роща у села Корткерос

На левой стороне реки Кортвис (в переводе с коми — "железная река"), в 4 км от села Корткерос, расположилась языческая роща, или "блудный лес". Ее описывают как мрачное место — повсюду растут странные деревья с перекрученными стволами, сросшиеся с елями березы, которым уже около 400 лет.

"Это модное поветрие пошло с 1990-х годов, когда все начали искать "места силы", скрученные деревья или "ведьмины метелки". Несколько таких мест я видел сам: обычный лес — и вдруг в одном месте каждое дерево закручено. Так работают магнитные силы Земли, силовые линии скручивают стволы деревьев. Или же к такому могут приводить очень тяжелые почвы, то есть это чисто природное явление или сочетание нескольких факторов. Но ведь Корткерос — это место, где, по преданиям, жил Корт Айка, железный разбойник, поэтому и языческая роща у Корткероса особенно известна, что добавляет этому месту мистики. Хотя на самом деле мест таких много", — рассказал этнограф.

Еще среди необычных мест в Республике Коми можно выделить заказник "Океан" в Усть-Цилемском районе. Это самое большое в Европе болото, его площадь — 178 975 га. Местные жители обходят его стороной из-за трясины. С научной точки зрения это уникальный природный комплекс, где растут краснокнижные растения и обитают краснокнижные животные. Это природный фильтр, который поставляет пресную воду в одну из крупнейших рек Русского Севера — Печору.

Есть еще озеро Вад в Сысольском районе (памятник природы регионального значения), недалеко от села Визинга, поражающее своей почти идеально круглой формой. По одним поверьям, озеро не имеет дна: вместо него в центре озера есть воронка с круговым течением. По другим, озеро имеет дно из водорослей, но это лжедно, а реальная глубина озера — более 20 м. Также говорят, что деревья, много пролежавшие в воде озера, долгое время не подвержены гниению.

По одним предположениям, озеро образовалось в результате падения метеорита, про другим — это карстовое озеро, образованное в результате разрушения горных пород подземными водами — карстом.​

Республика Коми, заключает ученый, богата уникальными и практически не тронутыми природными территориями, включая девственные леса из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, величественные, порой пугающие горы, бурные реки и удивительные ландшафты с труднодоступными местами, и все это требует и ожидает серьезного изучения.