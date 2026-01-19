Главная тайна Байкала: что происходит с водой озера на Крещение

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он являет миру не только ледяные торосы и прозрачный лёд, но и удивительное, почти мистическое явление — свечение воды. И самое загадочное происходит после 19 января, на Крещение, когда тьма сибирской зимы отступает перед невидимым светом из глубин.

Открытие, которое увидели приборы

В 1982 году молодой исследователь Виктор Добрынин, работавший в НИИ прикладной физики Иркутского университета, сделал удивительное открытие. Оказалось, что кристально чистая вода Байкала испускает слабый свет. Последующие замеры показали, что это не оптическая иллюзия, а физический феномен: вода буквально «фонит» фотонами, и интенсивность этого свечения зависит от глубины и времени года.

Оказалось, что на поверхности вода светится в сотни раз сильнее, чем в глубине. Самый чистый и «тёмный» слой находится на глубине 800–1200 метров — это так называемое «ядро прозрачности» Байкала. Именно там, у острова Ольхон, на рекордной глубине, приборы зафиксировали минимум — всего 100 фотонов в секунду через квадратный сантиметр воды.

Ритм озера-гиганта: затишье перед Крещением

Но самое поразительное — у этого свечения есть свой сезонный ритм, словно у живого организма. Начиная с ноября интенсивность излучения постепенно снижается, достигая минимума к середине января. И вот тут происходит перелом.

После 19 января, в день православного Крещения, Байкал будто пробуждается. Его воды снова начинают «набирать» свечение, и этот процесс продолжается до весны. Учёные пока не могут однозначно объяснить эту синхронность с календарём — совпадение ли это или проявление неких глубинных природных циклов, но факт остаётся фактом.

Хемилюминесценция: свет из глубин

Наука дала явлению название — хемилюминесценция. Это свечение, возникающее в результате химических реакций с участием кислорода и органических веществ, растворённых в воде.

«Представьте себе, что в толще воды идут невидимые реакции, продуктами которых являются возбуждённые молекулы. Возвращаясь в нормальное состояние, они и испускают тот самый слабый свет, который фиксируют наши приборы», — поясняет Виктор Добрынин, ныне ведущий научный сотрудник.

Зачем это изучать? Свет как индикатор жизни

Однако истинная, глубинная причина свечения и его точная связь с органическими процессами в озере до сих пор остаются загадкой. И разгадывать её — не просто академический интерес. Для учёных свечение — это природный индикатор здоровья Байкала.

«Чистая вода уже становится стратегическим ресурсом, — говорит Добрынин. — Мониторинг свечения может стать чувствительным инструментом для оценки экологического состояния озера. Любые изменения в химическом составе, появление загрязнений — всё это может влиять на интенсивность и характер свечения».

Таким образом, таинственное свечение Байкала — это не волшебство, а удивительный природный феномен на стыке физики, химии и экологии.