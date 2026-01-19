В истории авиации СССР имя Виктора Мальцева могло бы стоять в одном ряду с прославленными асами. Именно он, опытный инструктор, в 1920-е годы учил летному мастерству будущего национального героя, Валерия Чкалова. Казалось, карьера талантливого пилота и организатора предопределена. Однако в 1941 году полковник Мальцев совершил выбор, навсегда вычеркнувший его имя из списков героев, перейдя на сторону нацистов. Что заставило советского офицера с дореволюционным стажем пойти на предательство? Корни трагедии — в глубокой, выстраданной обиде на власть.

От краскома до арестанта

Виктор Мальцев, выходец из крестьянской семьи, в 22 года встретил Октябрьскую революцию и добровольно вступил в Красную Армию. Проявив себя на фронтах Гражданской войны, он получил путевку в небо, окончил летную школу и быстро рос как командир и наставник. К концу 1930-х он уже руководил Туркменским управлением гражданской авиации. Но карьера рухнула в одночасье: в 1938 году Мальцев был арестован по чудовищному обвинению в «военно-фашистском заговоре». По свидетельствам историков, его подвергали пыткам, требуя признаний. Несломленный, он был освобожден через год, но испытанное унижение и страх оставили в душе неизгладимый след.

Дорога предательства

Война застала Мальцева на относительно спокойной должности директора санатория «Аэрофлот» в Ялте. Когда в Крым вошли немецкие войска, он, не раздумывая, явился к оккупантам с предложением услуг. Это был осознанный шаг человека, порвавшего с прежней жизнью. Нацисты оценили уровень перебежчика: Мальцев был назначен бургомистром Ялты, а его антисоветские мемуары о тюремных ужасах пошли в пропагандистский тираж.

Апогеем его коллаборационистской деятельности стало вхождение в руководство так называемого Комитета освобождения народов России (КОНР) Андрея Власова. Мальцев, обладавший ораторским даром, активно вербовал добровольцев и даже был назначен командующим ВВС армии Власова, пытаясь создать воздушные силы из перебежчиков.

Пленение и смертный приговор

Неудивительно, что в конце войны, предатель Виктор Мальцев был пленен американцами. Причем Мальцев сам сдался союзникам. Поначалу он содержался в европейских лагерях для военнопленных, а потом был передан Советскому Союзу. Если верить Николаю Коняеву, автору книги «Власов», Виктор Иванович пытался свести счеты с жизнью. Он понимал, что на этот раз его вина очевидна и на освобождение ему рассчитывать не стоит. Впрочем, Мальцев был спасен, так как его вовремя доставили в Бутырскую больницу.

Вскоре Виктор Мальцев предстал перед членами Военной коллегии Верховного суда СССР. В результате закрытого суда бывший полковник был справедливо признан виновным в измене Родине. Примечательно, что к тому моменту, как указано в архивных документах, Виктор Иванович уже сам согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Впрочем, от смертной казни это его не спасло. 1 августа 1946 года коллаборационист был умерщвлен прямо во дворе Бутырской тюрьмы.