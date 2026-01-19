«Дайте нам лечь в ваши могилы»: что предсказал миру прозорливый монах

В истории православия XVIII века Косма Этолийский остается фигурой уникальной: монах-просветитель, чья проповедь была окрашена даром прозрения, а мученическая смерть — овеяна тайной. Его предсказания, многие из которых уже стали реальностью, продолжают будоражить умы, рисуя картины будущего, где технологический прогресс соседствует с духовным упадком.

Путь от ткацкой мастерской к Афону

Родившись в 1714 году в простой семье этолийских ткачей, Косма с юности тянулся к знаниям. Родители, вопреки скромному достатку, поддержали сына: грамоте он обучился у местного священника, а позже блестяще окончил Афонскую академию. Приняв постриг, он не замкнулся в стенах монастыря, а отправился в странствие по Балканам, неся слово Божие в самые отдаленные селения. Там, где звучала его проповедь, по обычаю Космы воздвигался крест — как немой свидетель и веха для паломников.

Однако его деятельность, включавшая, к примеру, перенос торгового дня на субботу (что нанесло удар по интересам иудейских купцов), вызвала острое неприятие. Враги оклеветали его, обвинив в шпионаже в пользу России. В 1779 году на территории современной Албании святой был схвачен и казнен через повешение. Справедливость восторжествовала лишь спустя века: в 1961 году Константинопольский Патриархат причислил Косму Этолийского к лику святых.

Пророчества, ставшие реальностью

Именно пророчества обессмертили имя Космы. Он говорил о событиях, немыслимых для его эпохи, с пугающей точностью.

«Событие в Далмации». Он предрек, что мировая война начнется из-за инцидента в Далмации. Историки видят в этом прямое указание на убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, ставшее искрой для Первой мировой.

Мир в «одной нитке». «Мир будет опоясан одной ниткой, и посредством ее люди, далеко находящиеся, будут беседовать друг с другом», — учил Косма. Трудно не узнать в этой «нитке» глобальную сеть Интернета.

«Железные птицы» и «ящик с дьяволом». Авиацию он описывал как «железных птиц», а телевидение — как «дьявола, который влезет в ящик», назвав антенны его «рогами».

Будущее быта. Он говорил о «несъедобной пище» (вероятно, синтетических продуктах), о небоскребах, где поместится население «нескольких деревень», предвосхищая урбанизацию и высотное строительство.

Видения грядущих испытаний

Но самые мрачные и загадочные откровения Космы относятся к «последним временам», которые, по его мнению, еще впереди. Его слова звучат как апокалиптический сценарий.

Косма видел людей, которые будут летать по небу и сбрасывать на землю огонь. Тогда все побегут на кладбища и станут умолять покойников: «Дайте нам лечь в ваши могилы». Но враги все равно отберут все, даже золу из очага. Тем не менее и при таком развитии событий Косма советовал не терять веры.

А между тем Косма Этолийский продолжал перечислять признаки последних времен: это и священнослужители, которые, по его словам, станут «нечестивее других», и бедность, вызванная «нелюбовью к деревьям», и вражда между православными верующими. Косма рекомендовал запастись двумя ружьями, так как оружие будут изымать у населения. Он говорил: