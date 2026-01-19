Что удалось советским ученым узнать об истинной причине смерти Ивана Грозного

Личность первого русского царя, Ивана IV, и спустя четыре века окутана мифами. Его смерть 18 марта 1584 года не просто завершила долгое и мрачное правление — она стала началом новой исторической загадки, разгадывать которую ученые будут спустя почти 400 лет в подвалах Московского Кремля.

© Русская семерка

Последний день тирана

Последние месяцы жизни царя, по описанию историка Николая Карамзина, были ужасны: «...на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас». 18 марта 1584 года началось для него обычно: он велел зачитать завещание, затем отправился в баню, которой в последнее время пользовался почти ежедневно, ища облегчения. Пробыв в парилке около четырех часов, он приказал поставить шахматы для партии с ближним боярином Иваном Бельским. Но игра не началась. Царь, взяв в руки фигуру короля, внезапно рухнул навзничь и через несколько минут скончался.

Версии и слухи: от «французской болезни» до придворного яда

Смерть самодержца, известного своим крутым нравом и подозрительностью, мгновенно обросла слухами. Официальной причиной назвали болезнь и старость, но ходили и другие версии. Царь, славившийся разгульной жизнью (современники приписывали ему тысячи любовных связей), мог умереть от «французской болезни». Эпидемия сифилиса была бичом Европы XVI века. Шептались, что царя отравили «ближние люди» — те же Бельский или Борис Годунов, который вскоре стал фактическим правителем при слабоумном сыне Грозного, Федоре.

Страсть царя к ядам была притчей во языцех. Опасаясь отравления, он, по некоторым данным, практиковал «профилактику» — регулярно принимал малые дозы мышьяка, вырабатывая иммунитет. Его личным экспертом по ядам был лейб-медик Елисей Бомель, немецкий врач и астролог, вхожий в царские покои. Однако в 1579 году Бомеля самого уличили в заговоре и казнили, что лишь усиливало атмосферу страха и недоверия.

Эксгумация 1963 года: наука берется за дело

Окончательную точку в споры могло поставить только прямое исследование. Шанс представился в 1963 году, когда в Архангельском соборе Московского Кремля, в связи с реставрацией, было принято решение вскрыть несколько царских погребений, включая саркофаг Ивана Грозного. Антрополог Михаил Герасимов надеялся получить череп для реконструкции облика, а ученые — изучить останки.

Первое же открытие озадачило: тело царя лежало в неестественной позе. Правая рука была согнута и обращена ладонью к лицу, левая покоилась на груди. Выдвигались разные версии: от смещения гроба до попытки тайного «обретения мощей» сторонниками канонизации царя. Но главной сенсацией стали результаты химического анализа.

Химия тела: ртуть как лекарство и приговор

После вскрытия последовал ряд анализов, результаты которых должны были пролить свет на подлинную причину смерти царя. Химический анализ состава костей указал на повышенное содержание ртути и мышьяка. После такой информации вроде бы все стало понятно — царя отравили. Но следующий, более глубокий, анализ показал, что указанные вещества поступали в организм царя на протяжении многих лет, а не одноразово. Не исключено, что повышенное содержание ртути стало результатом многолетнего лечения самодержца ртутной мазью, которую в XVI веке активно использовали в медицинских целях.

Тут стоит вспомнить про то, что царь предположительно болел сифилисом. Именно эту «французскую болезнь», которая в XV–XVI вв. в Европе стала причиной эпидемии, лечили с помощью ртути, сулемы — «жидкого серебра». Развитие медицины в то время было на уровне «одно лечим, другое калечим». «Ртутная терапия» неминуемо приводила к хроническому отравлению — меркуриализму, от которого страдает нервная система, а у больных наблюдаются психическое возбуждение, тревожность, пугливость, мнительность. Этими качествами, особенно в последние годы жизни, и отличался Иоанн Васильевич.

Что касается вероятности заражения царя «заморской болезнью» пастор Одерборн утверждал — «Иоанн хвастал тем, что растлил тысячу дев, и тем, что тысячи его детей были лишены им жизни». Нетрудно предположить, что Иван Грозный с такими сомнительными «достижениями» входил как раз в «группу риска».

На этом и решили остановиться современные исследователи. Иван IV не был отравлен, а умер от болезни — хронического сифилиса, лечение которого привело к ртутной интоксикации организма.