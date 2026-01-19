19 января: сделай доброе дело, но не собирай осколки

В Православном и народном календарях отмечается один из трех самых важных праздников христианства - Крещение Господне. В этот день церковь празднует крещение Иисуса Христа в реках Иордани, что символизирует вступление на путь служения людям. На Руси в этот день делают прорубь в виде креста, чаще называют эту купель "иорданью". Считалось, что тот, кто искупается в такой воде, да и вообще в любой воде в этот день, получит здоровье и бодрость. А трижды окунувшись с головой и выпив стакан воды, можно избавиться от болезней, хворей.

Если в этот день заметить падающую звезду - желание обязательно исполнится. Если в этот день с кем-то познакомиться - станешь другом. Попасть в бурю или ураган - к прибыли. Если что-то разбить - придут перемены в жизнь. Правда, если еще и обрезаться, собирая осколки, то перемены ждать надо неудачные. Если сделал доброе дело - жди ответное добро. В старые времена на Крещение многие отправляли сватов, считая, что брак будет удачным.

Считалось, что если в освященную воду кинуть монетку днем, а на следующий день вынуть ее и спрятать, то желание исполнится.

В этот день нельзя было работать, особенно заниматься тяжелым трудом. Нельзя было проливать слезы или оставлять обувь за порогом, все это были приметы скорой болезни. Не стригли волосы и ногти, считалось, что так можно укоротить жизнь.

Если в этот день снег пошел - год будет урожайным. Сильный ветер дует - зерновые не уродятся.

Оттепель пришла, тяжелый год принесла. Рыба из проруби вынырнула - меда будет много. А яркий, солнечный день предвещает жаркое лето.