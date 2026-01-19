Как Япония развалила Британскую империю

Япония проиграла Вторую мировую войну, а Великобритания числилась среди победителей. Но история вносит свои коррективы. Крушение Британской империи произошло стремительно — всего через несколько лет после войны. И инициатором этого освобождения от колониального гнета стала Япония, хотя действовала она далеко не из благородных побуждений.

Удар по фундаменту империи

С конца XVIII века, после потери американских колоний, главной опорой британского могущества стала Индия вместе со всеми азиатскими владениями. Стоит напомнить, что помимо Индии, под британским флагом в Азии находились Бирма, Малайя, Сингапур, Бруней и Гонконг. Наполеон мечтал нанести Англии смертельный удар, захватив Индию. Германия в Первую мировую пыталась разжечь там восстание. Но наибольшего успеха достигла Япония, которая во Вторую мировую принялась захватывать британские колонии напрямую.

Японские правящие круги, начиная экспансию, выдвинули концепцию «Сферы сопроцветания Великой Восточной Азии». Она провозглашала освобождение всех народов «жёлтой расы» от гнёта белых колонизаторов. И хотя это была лишь ширма для создания новой, японской империи, но националистическая риторика оказалась невероятно действенной.

Японская оккупация как катализатор независимости

Захватывая британские, голландские, французские и американские колонии, японцы не скупились на громкие декларации о независимости новых государств. Для многих местных националистов, желавших избавиться от европейского господства, Япония на выглядела желанным союзником.

Фигуры, которых на Западе клеймили как коллаборационистов, — бирманец Аун Сан, индонезиец Сукарно — стали в своих странах отцами-основателями независимости. Их государства отсчитывают свою свободу именно со времён японской оккупации.

Индийская национальная армия

Особенно опасным для Британии стало японское проникновение в Индию. Там на сотрудничество с Токио пошла значительная часть национально-освободительного движения во главе с харизматичным Субхас Чандрой Босом. В отличие от сторонников ненасилия Ганди и Неру, Бос верил, что независимость можно получить только с оружием в руках.

При поддержке японцев он создал в Сингапуре Временное правительство свободной Индии и начал формировать Индийскую национальную армию (ИНА). Именно она должна была освободить родину от британцев. В 1944 году части ИНА вместе с японскими войсками даже вторглись на северо-восток Индии, в Ассам, но были в итоге отброшены.

Точка невозврата

Хотя Япония и её союзники потерпели военное поражение, они нанесли Британской империи рану, которая уже не затянулась. Японские победы 1941-1942 годов (падение «непобедимого» Сингапура, разгром в Малайе и Бирме) навсегда разрушили доминировавший тогда в Азии миф о непобедимости и превосходстве белого человека.

После войны Британия попыталась было восстановить контроль. Бойцов ИНА судили как изменников. Но это вызвало такую волну возмущения по всей Индии, что суд превратился в фарс, а обвиняемые стали народными героями. Стало ясно: удерживать власть силой уже не получится.

Невольный могильщик империи

Великобритания вышла из войны победительницей, но экономически истощённой, а её колониальный авторитет был втоптан в грязь японскими сапогами. В 1947 году пришлось предоставить независимость Индии, в 1948-м — Бирме. Бессмысленная и жестокая война за Малайю лишь отсрочила неизбежное: к 1963 году Британия ушла и оттуда.

Так Япония, сама того не желая, стала могильщиком Британской колониальной империи. Её милитаристы, мечтавшие о собственной «Сфере сопроцветания», невольно запустили цепную реакцию деколонизации. Они доказали, что колосс на глиняных ногах можно победить, а их концепция «освобождении Азии» дала местным элитам идеологическое оружие, которое те затем развернули против всех колонизаторов, включая и самих японцев.

Память о тех события жива и поныне. Флаг современной Индии — это тот самый триколор Индийской национальной армии, воевавшей на стороне Японии. И это — лучший памятник той странной и жестокой исторической иронии, когда один империализм, сам того не желая, похоронил другой.