Великая Отечественная война стала временем не только героической обороны Советского Союза, но и позорным финалом для десятков тысяч иностранных авантюристов, поверивших гитлеровской пропаганде. Они прибывали на Восточный фронт, ожидая легкой «прогулки» и «сафари» на «диких большевиков», но вместо трофеев и славы нашли себе могилы в русской земле или годы искупления в советских лагерях.

© globallookpress

«Крестовый поход» трусов и мародеров

Гитлеровская машина, стремясь представить агрессию против СССР как общеевропейский «крестовый поход против большевизма», формировала легионы СС из граждан оккупированных и союзных стран. Эти формирования редко отличались высокой боеспособностью — их чаще бросали на карательные операции против мирного населения и партизан, где они могли безнаказанно проявлять жестокость.

Испанская «Голубая дивизия», состоявшая из фалангистов и сторонников Франко, участвовала в блокаде Ленинграда, надеясь на быструю победу. Однако столкнувшись с героическим упорством защитников города, понесла тяжелые потери и была отозвана, оставив на полях под Ленинградом тысячи своих солдат.

Французский легион LVF и дивизия СС «Шарлемань» мечтали о марше по Красной площади, но были разгромлены под Москвой, а их остатки добиты при штурме Берлина самой Красной Армией. Те, кто выжил, вернулись во Францию, где их ждало народное презрение и судебные процессы за коллаборационизм.

Прибалтийские легионы СС (латышские, литовские, эстонские), сформированные из местных националистов, прославились не подвигами в честном бою, а зверствами против мирного населения и евреев. Их «боевой путь» закончился либо в Курляндском котле, либо в Сибири, куда они отправились для перевоспитания честным трудом.

Украинская дивизия СС «Галичина», созданная националистами, была наголову разбита Красной Армией в первом же крупном сражении под Бродами в 1944 году, доказав полную несостоятельность как боевая единица.

Крах «легкой прогулки»

Иллюзия «сафари» быстро развеялась при столкновении с силой и духом Красной Армии.

Румынские и венгерские армии, верные сателлиты Гитлера, были наголову разгромлены под Сталинградом, понеся катастрофические потери. Их солдаты тысячами сдавались в плен. Итальянский экспедиционный корпус был полностью деморализован и разбит в боях на Дону, а его остатки бежали с фронта.

Разношерстные добровольцы из Западной Европы (голландцы, бельгийцы, датчане), служившие в дивизиях СС, быстро поняли, что охота на «недочеловеков» оборачивается ответной охотой на них. Они гибли в безнадежных контратаках или оказывались в суровых советских лагерях для военнопленных.

Лицемерие «цивилизованного мира»

После войны многие западные государства, чьи граждане с энтузиазмом служили Гитлеру, постарались забыть этот позорный факт.

Швеция и Швейцария, формально нейтральные, десятилетиями замалчивали факты отправки своих добровольцев в войска СС и вермахта. Страны Бенилюкса и Скандинавии, быстро объявившие себя «жертвами» нацизма, неохотно признавали, что тысячи их граждан добровольно воевали за идеи «новой Европы» и участвовали в военных преступлениях.

США, Канада и Великобритания после войны предоставили убежище многим бывшим эсэсовцам из Восточной Европы (особенно из Прибалтики и Украины), закрывая глаза на их прошлое в угоду политике «холодной войны» против СССР.

Кто с мечом к нам придет...

Планы гитлеровцев и их прихлебателей устроить «сафари» на просторах Советского Союза провалились с треском. Их ждала не легкая добыча, а стальной кулак Красной Армии, закаленной в праведной борьбе за Родину. Те, кто пришел убивать и грабить, либо погибли, либо отправились искупать трудом свои грехи в лагеря, либо бежали, чтобы скрывать свое позорное прошлое. Победа СССР под руководством Иосифа Сталина положила конец не только нацистской тирании, но и авантюрам всех «охотников» на советский народ.