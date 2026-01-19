Что не так с предками Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий появился на свет в Москве 25 января 1938 года. Его семья была уникальным сплавом культур и судеб эпохи. Мать, Нина Максимовна, была русской, работала переводчицей. Отец, Семён Владимирович Высоцкий, — военный связист, прошедший всю Великую Отечественную войну, полковник, кавалер более двадцати боевых наград. Этот союз определил внутренний мир будущего поэта, в котором русская культура и фронтовая отцовская закалка сплелись с наследием древнего рода.

© Соцсети

В поисках пращуров: исследование древа

Основательную работу по восстановлению генеалогии Высоцких провели историки, подняв архивы, начиная с XIX века. Род берет начало в белорусском местечке Селец под Брестом. Его основателем считается Лейба Букльковштейн — прапрадед барда. А первым носителем знаменитой фамилии стал его сын, Шлиом (Соломон) Высоцкий, преподаватель русского языка и умелый ремесленник, чьи «золотые руки» обеспечили семье достаток.

Интересно, что в конце XIX века семья перебралась в городок Высокое, что породило версию о происхождении фамилии от названия местности. Однако документальных подтверждений этой красивой легенде не найдено.

«Вэлвэл», ставший Владимиром: путь к ассимиляции

Дед поэта, Вольф (Вэлвэл) Шлиомович, хотя и родился в Киеве, был чистокровным евреем. Реалии Российской империи с её ограничительными законами для еврейского населения вынудили его изменить имя и отчество. Так Вольф Шлиомович стал Владимиром Семёновичем Высоцким — именем, которое позже прославит его внук. Бабушка, Дора (Дебора) Бронштейн из Житомира, со временем приняла православие, что было характерным шагом для многих семей, стремившихся к интеграции.

«Жили-были евреи Высоцкие...»: осознание корней

Несмотря на глубоко укоренённые еврейские корни по отцовской линии, сам Владимир Высоцкий всегда идентифицировал себя как русского. В его паспорте в графе «национальность» так и было записано. Он не делал из своего происхождения тайны, но и не выпячивал его. Открыто и поэтично он говорил об этом в своём стихотворении-признании «Жили-были евреи Высоцкие...». Эта строфа стала ключом к пониманию его родословной.

Таким образом, феномен Высоцкого родился на пересечении мощных исторических и культурных потоков: древнего еврейского рода, выстоявшего в штетле и пробившего себе путь через ограничения; советской военной аристократии, к которой принадлежал отец; и великой русской словесности, которую он ощущал своей. Его личность и творчество вобрали в себя это сложное, многослойное наследие, сделав его голос поистине всенародным.