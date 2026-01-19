Что случилось с «временным» правителем России Александром Керенским

В массовой памяти Александр Керенский — почти карикатура: глава Временного правительства, сбежавший из Зимнего дворца в костюме медсестры. Реальность была сложнее и трагичнее. Его судьба — это путь от вершины власти до горького забвения в эмиграции, где он десятилетиями пытался доказать свою значимость, оставаясь везде чужим.

© globallookpress

Керенский и Ленин

Их судьбы были странно сплетены с самого начала. Оба родились в Симбирске (ныне Ульяновск), оба — сыновья учителей. Более того, отец Александра, Федор Михайлович, был директором гимназии, где учился Владимир Ульянов. Семьи бывали в гостях, но разница в возрасте (11 лет) не позволила мальчикам стать друзьями. На вопрос о детских воспоминаниях об Ульянове пожилой Керенский в Америке лишь отмахнулся:

«Он был старше, мы не общались».

Ирония истории в том, что они «поделили» и день рождения — 22 апреля, но по разным календарным стилям, словно подчеркивая их обреченность на противостояние в разных измерениях России.

Миф о платье

Главный унизительный миф о бегстве в женском платье не имеет под собой фактов. Это был либо плод народного творчества, либо гениальный ход большевистской пропаганды, навсегда дискредитировавший образ «буржуазного» лидера. На самом деле, 25 октября 1917 года Керенский покинул Зимний на автомобиле с американским флагом (по одной версии, предоставленном, по другой — захваченном его адъютантом). После месяцев скитаний по России, при помощи британского агента Сиднея Рейли, он в июне 1918 года навсегда покинул родину.

Эмигрант без статуса: Париж, бедность и одиночество

В Европе его ждало жестокое разочарование. Вчерашний премьер-министр великой державы был для западных политиков просто неудачливым беженцем. Встреча с французским премьером Клемансо ни к чему не привела, а созданное в Уфе антибольшевистское правительство (Директория) публично открестилось от него, заявив, что Керенский — частное лицо.

Он жил в нищете, ночевал в редакции эмигрантской газеты «За Россию», которую ему удалось создать в Берлине. Его издание «Дни» стало трибуной для звезд русской эмиграции — от Бунина до Гиппиус, — но планы сплотить эмиграцию для борьбы с большевиками провалились. Даже попытка созвать новое Учредительное собрание в 1921 году обернулась унизительным фиаско.

Личная драма: две жены и разрыв с семьей

Его первая семья распалась. Жена Ольга с двумя сыновьями чудом пережила гражданскую войну в Петрограде, сумела выехать и воссоединиться с мужем в Лондоне, но их брак дал трещину. В Париже Керенский встретил австралийскую журналистку Нелль Триттин, которая была младше его на 28 лет. После долгих лет бракоразводного процесса они поженились в 1939 году, накануне новой мировой катастрофы.

Война и мучительная переоценка

Вторая мировая поставила Керенского перед мучительным моральным выбором. Гитлера Александр Керенский объективно считал порождением Версальского мирного договора. Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии он, как и многие западные политики, считал единственным средством во избежание новой мировой войны. Нападение на СССР Керенский публично приветствовал. С Германией он связывал надежду на уничтожение советской власти и большевизма. Но позже, поняв масштаб трагедии, он изменил свои взгляды в отношении войны, и был уже целиком на стороне Красной армии и её союзников. Керенский писал 28 июня 1941 года в своем дневнике:

«После долгих и тяжких раздумий я пришел к заключению: мы должны страстно желать сейчас только одного — чтобы Красная Армия сохранила свою боеспособность до этой осени. И если получится — это будет чудом!»

Керенский и сам пострадал от действий Гитлера. Вместе с женой ему пришлось покинуть оккупированный немцами Париж. Нелль, вторая жена Керенского, больше всего боялась, что немцы посадят «Алекса» в тюрьму «как Шушнига» (австрийский канцлер, посаженный в тюрьму после Аншлюса). В Великобритании Керенского не пустили из-за его прошлых публичных прогерманских высказываний. В итоге, он вместе с Нелль отправился проездом через Испанию за океан, в США.

Отказ от жизни

После войны Керенский вновь попытался вернуться в политику. Вместе с эмигрантами-эсерами Черновым и Зензиновым в марте 1949 года он создал Лигу борьбы за народную свободу. Но «молодая» эмиграция не приняла Керенского. У них с детства, с советских школьных учебников было заложено отвращение к бывшему премьеру, бежавшему из Петрограда в женском платье.

Керенский писал мемуары, совместно с Гуверовским институтом издал трехтомную публикацию документов эпохи Временного правительства, читает лекции в Стэнфордском университете. Он никогда не забывал о Родине. Ещё в период Великой Отечественной войны Керенский отправлял телеграмму Сталину. Ответа на неё тогда так и не получил. В 1968 году Керенский пытался получить разрешение на въезд в СССР. Советское руководство требовало, чтобы он признал закономерность социалистической революции, правильность политики СССР и успехи советского народа. Керенский ради своей поездки был готов признать уже всё. Но по неясным причинам поездка в Москву так и не состоялась.

Умер Александр Керенский в Нью-Йорке 11 июня 1970 года в возрасте 89 лет. Он уже сам хотел умереть, но требуемого яда ему так и не давали. В какой-то момент он просто отказался принимать пищу и лекарства. Его тело было переправлено сыновьям в Лондон, где до сих пор покоится на кладбище Патни Вэйл.