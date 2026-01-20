20 января: какие праздники отмечают в России и в мире

20 января в России празднуют День Республики Крым в память о событиях референдума 1991 года, который стал важнейшим этапом в истории полуострова. В мире отмечают День сыра и День осведомленности о пингвинах. Православные верующие чтут память Иоанна Предтечи — пророка, крестившего Иисуса Христа в водах Иордана. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 20 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 января

День Республики Крым

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый референдум, на котором большинство жителей высказались за восстановление Крымской автономии и его участие в Союзном договоре как субъекта СССР. Это событие изменило статус Крыма. 20 января в Крыму проводятся праздничные мероприятия. 18 марта 2014 года полуостров вошел в состав России — за это на референдуме проголосовали 96% избирателей.

Всемирный день любителей сыра

Гастрономический праздник объединяет поклонников одного из древнейших продуктов, история которого насчитывает более 7000 лет. По разным оценкам, в мире существует от 800 до 2000 сортов сыра — от известных всем пармезана и камамбера до уникальных региональных видов. Традиционно 20 января проводятся фестивали, выставки и дегустации.

День осведомленности о пингвинах

Благодаря своей необычной внешности и забавной походке пингвины популярны во всем мире. Однако многие из видов находятся на грани исчезновения из-за изменения климата и рыболовства. Всего в мире насчитывается 18 видов пингвинов, они обитают только в Южном полушарии: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки. Этих птиц называют «индикаторами здоровья» океана: их исчезновение говорит о глобальных проблемах в морских экосистемах.

Праздник призван привлечь внимание к сохранению этих птиц и их мест обитания. Кстати, в календаре это не единственная дата, посвященная пингвинам: 25 апреля защитники природы отмечают Всемирный день пингвинов.

Международный день принятия

Дата связана с именем американки Энни Хопкинс, боровшейся с дискриминацией людей с ограниченными возможностями. В 2007 году девушка основала движение 3E Love. Его эмблемой стало инвалидное кресло в форме сердца. 20 января 2009 года Энни скончалась в возрасте 25 лет от осложнений после медицинской процедуры. В память о ней появился праздник, который призывает принимать людей с ограниченными возможностями как полноценных членов общества.

День службы делопроизводства и режима МВД РФ

Дата приурочена к историческому для ведомства событию: 20 января 1803 года в Министерстве внутренних дел Российской империи была учреждена Канцелярия, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел.

Сегодня сотрудники службы делопроизводства и режима ведут работу с документами, занимаются охраной государственной и ведомственной секретной информации, выявляют и пресекают утечку сведений. Еще одна важная функция подразделений делопроизводства — работа с обращениями граждан.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 января в других странах

День героев — Кабо-Верде. В национальный день памяти в Кабо-Верде чтут тех, кто боролся за независимость архипелага от португальского колониального владычества. Установлен в честь лидера борьбы за независимость Амилкара Кабрала, погибшего в этот день в 1973 году.

Тамборрада — Испания. Яркий и шумный праздник отмечают в Сан-Себастьяне в честь покровителя города — святого Себастьяна. Название торжества переводится как «Барабаниада». Согласно популярной легенде, после захвата города наполеоновскими войсками в 1813 году французские солдаты маршировали под барабанную дробь, а местные водовозы и пекари в насмешку отвечали им стуком по своим бочкам. Эта история отразилась в традициях праздника: его участники наряжаются в форму наполеоновской армии и играют на барабанах или в исторические костюмы горожан и используют в качестве ударных инструментов бочки. Бой барабанов и бочек в этот день длится без перерыва на протяжении 24 часов.

Религиозные праздники 20 января

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В православной традиции на следующий день после великих праздников чтят святых, непосредственно послуживших этому событию. Вслед за Крещением христиане вспоминают Иоанна Предтечу, который предварил пришествие Иисуса Христа и крестил Спасителя в водах Иордана.

Крещение Христа было не единственным значимым событием в жизни Иоанна Предтечи. Как и другие ветхозаветные пророки, он призывал народ Израиля к служению истинному Богу, следованию божьим заповедям. Жизнь святого закончилась трагически. Иоанн обличил незаконный брак царя Ирода с женой его брата Иродиадой. Пророку отсекли голову.

«Собор» означает, что верующие в этот день собираются в храме и совершают богослужение в честь Иоанна Предтечи. Кстати, в церковном календаре этому святому посвящено семь праздников.

Народные праздники и приметы 20 января

Иван-бражник, или Зимний свадебник

Народный праздник получил название в честь пророка Иоанна Крестителя. В этот день заканчиваются святки, начинаются посиделки и зимнее сватовство. Период свадеб длился до Масленицы. На Руси в это время было принято «бражничать» (пить брагу) — «запивать» горести и начинать новую жизнь, особенно если девушку выдавали замуж против воли. Невесте также следовало выпить немного вина, чтобы уберечь семью от тревог и горестей.

Перед застольем выпивали немного крещенской воды для удачи. При этом нельзя было злоупотреблять алкоголем, лениться, бездельничать. В народе была популярна поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, начнешь праздновать каждый день — останешься голым». Плохой приметой в этот день считались подарки от малознакомых людей или незнакомцев: примешь дар — притянешь к себе чужие проблемы и болезни.

Приметы

Ясная и холодная погода — к засушливому лету.

Снег падает крупными хлопьями — к оттепели.

Иней на деревьях — к хорошему урожаю овса и ячменя.

Ветер с юга — к грозовому ненастному лету.

Звезды ярко мерцают ночью — к морозу и вьюге.

Много синиц во дворах – к холоду и заморозкам.

Если в Иванов день увидишь мышь — жди в семье прибавления.

Какие исторические события произошли 20 января

250 год — римский император Деций объявил гонения на христиан и казнил папу Римского Фабиана.

1841 год — британские войска оккупировали Гонконг во время Первой опиумной войны. Страна находилась под британским правлением до 1 июля 1997 года.

1921 год — принята первая конституция Турции, закрепившая светский характер государства.

1921 год — образована Дагестанская АССР, ныне — республика Дагестан.

1942 год — на Ванзейской конференции в Берлине нацистское руководство утвердило план «окончательного решения еврейского вопроса».

1944 год — королевские ВВС Великобритании сбросили на Берлин 2300 тонн бомб — один из самых мощных налетов на столицу Третьего рейха.

1980 год — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Дни рождения и юбилеи 20 января

В 225 году родился Марк Антоний Гордиан Пий — римский император в 238–244 годах.

— римский император в 238–244 годах. В 1775 году родился Андре Мари Ампер — французский физик, математик и естествоиспытатель, внесший значительный вклад в механику, теорию вероятностей, математический анализ.

— французский физик, математик и естествоиспытатель, внесший значительный вклад в механику, теорию вероятностей, математический анализ. В 1920 году родился Федерико Феллини — великий итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар», автор фильмов «Сладкая жизнь», «8½».

— великий итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар», автор фильмов «Сладкая жизнь», «8½». В 1926 году родилась Патриция Нил — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».

— американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар». В 1946 году родился Дэвид Линч — культовый американский кинорежиссер, снявший «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв».

— культовый американский кинорежиссер, снявший «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». В 1952 году родился Римас Туминас — советский, российский и литовский театральный режиссер.

