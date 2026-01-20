Женщина выиграла в лотерею благодаря счастливой цифре

Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Жительница Свердловской области стала одной из четырех мультимиллионеров новогоднего розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе «Столото», победительница выбрала билеты с цифрой восемь, которая считается счастливой в ее семье, так как это дата рождения Наталии, ее сына и мамы.

В пресс-службе отметили, что традиция участвовать в лотереях особенно соблюдается в их семье на Новый год. На этот раз главный приз – миллиард рублей – впервые был разделен между тремя участниками, а также был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи – 100 млн рублей.

Победительница первой из новых мультимиллионеров обратилась за оформлением выигрыша. Она подчеркнула, что билет приобрела 25 ноября 2025 года и сразу почувствовала, что удача будет на ее стороне.

«В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука», – рассказала победительница.

Женщина планирует направить приз на благотворительность и исполнить главную мечту – оказать финансовую поддержку своей маме.

