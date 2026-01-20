Почему российские императоры не женились на русских

Они правили величайшей империей мира, но в самом личном выборе — выборе спутницы жизни — были лишены свободы. Российские императоры, начиная с конца XVIII века, не могли жениться по любви на неравной им по рождению. Их браки превращались в государственные сделки, а чувства часто приносились в жертву «высшим интересам» династии. Эту железную традицию закрепил один документ.

Акт Павла I: как любовь стала государственным преступлением

До 1797 года монархи могли выбирать невест, не оглядываясь строго на их титулы. Пётр I женился на простолюдинке Марте Скавронской (Екатерине I). Но его внук, Павел I, положил этому конец.

Издавая в 1797 году Акт о престолонаследии, он стремился прекратить эпоху дворцовых переворотов, четко прописав правила передачи власти. Однако в документ вкралась роковая для всех будущих Романовых норма: лица, имеющие преимущественное право на престол, должны вступать в брак только с особами соответствующего достоинства.

Поскольку в России император стоял на вершине иерархии, равной пары для него в стране просто не существовало. Позже Александр I ужесточил правило, лишив прав на престол детей от морганатических браков (с лицами нецарской крови).

Так взоры наследников навсегда обратились за границу. Последним браком с «неровней» стал союз Петра I, а первым династическим — свадьба его сына Алексея с немецкой принцессой. С тех пор брачная политика Романовых стала частью большой европейской игры.

Немецкий «конвейер» невест: брак как инструмент большой политики

Императорская свадьба превратилась в дипломатический акт, призванный укрепить союзы и получить политические рычаги. С 1797 года было заключено шесть таких междинастических браков.

По закону будущая императрица должна была: принадлежать к правящему дому, принять православие.

Именно второй пункт стал решающим. Католические принцессы из Франции, Австрии или Италии неохотно меняли веру. А вот многочисленные протестантские принцессы из раздробленных германских герцогств (Гессен, Баден, Вюртемберг) были сговорчивее. В итоге из шести российских императриц-супруг пять были немками. Единственным исключением стала датчанка Мария Фёдоровна, жена Александра III.

София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (Мария Фёдоровна)

Вторая супруга императора Павла I - София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, вошедшая в российскую историю как Мария Фёдоровна, получив предложение от русского престолонаследника, вынуждена была расторгнуть обручение с принцем Людвигом Гессенским.

По её собственным словам, она влюбилась в нового жениха до безумия, а потому став его женой, подарила ему 10 детей, двое из которых впоследствии заняли российский императорский трон.

Павел I не питал к супруге особенных чувств и изменял ей с разными фаворитками, хотя она предпочитала думать, что его отношения на стороне носят платонический характер.

С момента рождения последнего ребенка и до самой смерти Павла I императрица Мария Фёдоровна пребывала в почти опальном положении.

Луиза Мария Августа Баденская (Елизавета Алексеевна)

В поле зрения Российского императорского двора Луиза Мария Августа Баденская попала в возрасте 11 лет, когда она вместе со своей 9-летней сестрой приглянулись императрице Екатерине II, подыскивавшей выгодную партию для собственного внука.

Когда девочки повзрослели на 2 года, их пригласили в Петербург, где будущему императору Александру I предстояло сделать выбор между двумя красавицами, и 15-летний юноша отдал предпочтение старшей из сестёр.

Перейдя в православие и получив имя «Елизавета Алексеевна», она стала готовиться к свадьбе с суженым, в которого влюбилась с первого же взгляда, впрочем, он тоже отвечал ей огромной симпатией. Первые годы их совместной жизни были окутаны счастьем, но затем произошло отдаление супругов, каждый из которых находил утешение в романах на стороне. В этом браке родились две дочери, обе умершие в весьма раннем возрасте.

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (Александра Фёдоровна)

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская и великий князь Николай познакомились в 1814 году, и тут же поняли, что они предназначены друг для друга. Выйдя замуж за представителя правящей русской династии, и став Александрой Фёдоровной, она и не предполагала, что из-за отречения императора Константина ей будет уготована роль супруги-императрицы. Родив семерых детей, она из-за проблем со здоровьем часто уезжала на юг на лечение, а её муж в это время предавался мимолётным увлечениям. Тем не менее эта пара сохраняла тёплые семейные отношения, а после смерти Николая I жена на протяжении 5 лет, то есть до самой кончины, носила чёрное траурное платье.

Максимилиана Вильгельмина Мария Гессенская (Мария Александровна)

Вряд ли можно назвать счастливым брак императора Александра II и Максимилианы Вильгельмины Марии Гессенской, известной под именем Марии Александровны. Брак, продлившийся 39 лет, был омрачен гибелью двоих из восьми детей, плохим здоровьем супруги и постоянными изменами мужа, который ещё при жизни жены поселил в Зимнем дворце свою любовницу, родившую ему четверых детей.

Мария София Фредерика Дагмара Датская (Мария Фёдоровна)

Жизнелюбивая супруга императора Александра III - Мария София Фредерика Дагмара Датская, в православии Мария Фёдоровна, изначально должна была стать женой его внезапно умершего старшего брата. Вместе ухаживая за Николаем Александровичем, молодые люди сблизились, а после печального события решили соединить себя узами брака, который, оказавшись на редкость счастливым, обогатился шестью детьми.

Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская (Александра Фёдоровна)

Последней императорской супругой Российской империи стала Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, в православии «Александра Фёдоровна». Её брак с Николаем II основывался на взаимной любви. У не чаявшей души друг в друге четы родилось пятеро детей, которые разделив участь родителей, были расстреляны большевиками.