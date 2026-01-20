Чьим на самом деле сыном был Павел I

Анекдот времен Александра III красноречив: когда обер-прокурор Победоносцев доложил, что отцом Павла I был любовник Екатерины II, император воскликнул: «Слава Богу, мы – русские!». А позже, найдя доказательства в пользу законного супруга Петра III, радостно заключил: «Слава Богу, мы – законные!». В этой шутке — вся суть главной династической тайны Дома Романовых, которую не могут разрешить уже три столетия.

© картина Боровиковский В. Л. Портрет Павла I (1800)

Государственный заказ: как императрица Елизавета «спасала» династию

К 1750-м годам императрица Елизавета Петровна была в отчаянии. Наследник престола, ее племянник Петр III, был абсолютно непригоден к управлению. Его брак с Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной Великой) оставался бесплодным уже 8 лет. Канцлер Бестужев-Рюмин прямо доложил: супруги не имеют интимных отношений.

По легенде, Елизавета дала отчаянное указание: «Спаси Россию… действуй, как считаешь нужным». План был прост и циничен: отдалить Петра, а к Екатерине приблизить красавца-камергера Сергея Салтыкова. Миссия увенчалась успехом — в сентябре 1754 года на свет появился долгожданный наследник, великий князь Павел Петрович.

Доказательства «салтыковской» версии: мемуары и доклад

Записки Екатерины II: Императрица довольно откровенно описала роман с Салтыковым, начавшийся в 1752 году, и свои первые две беременности, закончившиеся выкидышами. Она намекала, что до связи с Салтыковым оставалась девственницей, а Петр III из-за физиологического недостатка (фимоза) не мог быть отцом. Доклад Бестужева-Рюмина: После рождения Павла канцлер писал Елизавете, что «исполнитель высочайшей воли» свою задачу выполнил и его присутствие «теперь не нужно». Салтыков был немедленно «повышен» до поста посла в Стокгольм — классическая почетная ссылка для того, кто знает слишком много.

Скандальная «чухонская» легенда: подмена младенца

Со временем родилась еще более фантастическая версия, которую озвучил Александр Герцен. В 1861 году в период своего «лондонского сидения». В XX столетии его воскресил писатель Натан Эйдельман, опубликовавший в журнале «Новый мир» исторический очерк «Обратное провидение».

Согласно этой версии, третий ребенок, которого Екатерина зачала от Салтыкова, тоже родился мертвым и отчаявшаяся Елизавета приказала срочно подменить младенца. Живого ребенка сыскали неподалеку, в деревне Котлы, в чухонской семье.

Чтобы Екатерина не заподозрила подмены, императрица больше месяца не давала ей взглянуть на сына. Истощенную родами великую княгиню бросили на произвол судьбы, оставив без надлежащего ухода.

Как утверждает Герцен, «пустая и злая императрица Елисавета» хотела, чтобы роженица умерла. Как ни фантастично выглядит эта история, но у нее были свидетели. В то время возле деревни Котлы находилась усадьба Карла Тизенгаузена. Молодой аристократ отлично запомнил, что в одну ночь деревня была стерта с лица земли, а ее жителей погрузили на подводы и вывезли на Камчатку.

В начале 1820-х произошло событие, которое также может подтвердить «чухонскую легенду». С Камчатки в Петербург прибыл некий Афанасий, объявивший себя братом покойного Павла I. Слишком разговорчивого старика, разумеется, отправили в Петропавловскую крепость.

Однако член государственной Думы Дмитрий Ланской рассказал своему племяннику – писателю Александру Одоевскому, что император Александр Павлович тайно по ночам посещал старика, похожего на его покойного отца, долго с ним о чем-то разговаривал и часто вздыхал.

Сомнения остаются

Многие исследователи, в том числе Сергей Алданов уверены, что Екатерина в своих записках намеренно создавала впечатление, что отцом Павла был не ее супруг. Написанному Екатериной далеко не все доверяют. Так, историк Яков Барсков считал: «Ложь была главным орудием царицы: всю жизнь с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владела им, как виртуоз».

По мнению историков, Екатерине приходилось разными способами оправдывать свой захват власти. После свержения мужа она сочинила столько историй о нем и об их отношениях, что уже чрезвычайно сложно отделить правду от вымысла. Екатерине была выгодна плохая репутация сына - прямого конкурента в борьбе за престол. И подпитка слухов о его незаконнорожденности в этом смысле была действенным оружием.

Александр Мыльников, автор книги о Петре III, отмечает, что Екатерина побаивалась потенциальных сторонников Павла, которые могли потребовать трон для правителя царской крови и избавиться от иноземки, узурпировавшей власть. Историк не сомневается, что Екатерина прекрасно знала, кто был настоящим отцом Павла, именно поэтому она вела себя с ним весьма официально и холодно.

Сам Петр III считал Павла своим сыном. И если он так уверенно об этом заявлял, значит, между ним и Екатериной все-таки была интимная связь. Мельников в своей книге сравнивает извещение о рождении сына, посланное Петром Фридриху II, c аналогичным извещением о рождении дочери Анны, которая была от следующего любовника Екатерины – Станислава Понятовского. Между ними огромная разница.

Павел неоднократно слышал пересуды о своем происхождении, и это оставило неизгладимый след в его душе. Чулков в книге «Императоры: Психологические портреты» писал: «Сам он был убежден, что Петр III был действительно его отцом».

Достаточно сравнить портреты Петра III и Сергея Салтыкова, чтобы понять, на кого больше похож Павел. Многие современники Павла утверждают, что Екатерина и Салтыков, «оба прекрасные как день», не могли родить столь некрасивого отпрыска, которого адмирал Чичагов называл «курносым чухонцем с движениями автомата».

Есть еще одно. Как видно по дате рождения (20 сентября) Павел, скорее всего, был плодом новогодних праздников. А их, как известно, супруги отмечали вместе. Впрочем, окончательный вердикт по этому наболевшему вопросу могла бы вынести генетическая экспертиза останков наших царедворцев. Однако вряд ли ее станут делать, пока существует хоть малейшее подозрение, что Павел I был не романовских кровей.