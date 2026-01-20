Голбцы: почему надгробия с «крышей» запрещены православной церковью

На старых северных погостах России, в Карелии или Архангельской области, можно встретить удивительные памятники: деревянные столбы или кресты, увенчанные маленькой двускатной крышей. Эти сооружения, похожие на миниатюрные домики или скворечники, — древние языческие надгробия, голбцы. Их история уходит корнями в глубь веков и тесно переплетена с домашними суевериями.

От печи до могилы: двойная жизнь голбца

Изначально голбец был вовсе не кладбищенским атрибутом. Как писал Владимир Даль, так называли невысокий приступок с дверцей рядом с русской печью, ведущий на лежанку и в подполье — хранилище зимних запасов. Это было сакральное место в доме: считалось, что под ним или в нем обитает домовой. Этимология слова, вероятно, восходит к скандинавскому «golf» (пол, отделение), подчеркивая его роль как границы, перехода.

Именно эта роль границы между мирами — теплого домашнего быта и холодного подпола, мира живых и иного — стала ключевой. Со временем название перешло на надгробные сооружения: плоские доски или столбцы, защищенные сверху кровлей. Голбец на могиле символически повторял функцию домашнего: он был «домиком» для души, связующим звеном между двумя реальностями.

Дорожный столб, ставший памятником

Исследователь Лев Даль, сын знаменитого этнографа, считал, что форма голбца произошла от древних придорожных столбов, на которые ставили урны с прахом. Позже такие столбы, оберегая от дождя и снега, стали накрывать крышей, украшать затейливой резьбой и даже росписью, превращая в настоящие памятники народного зодчества.

Церковь долго с подозрением относилась к этим языческим по сути сооружениям и пыталась запретить их. Но традиция оказалась сильнее: мастерство изготовления голбцов передавалось из поколения в поколение, особенно на русском Севере, где они сохранились лучше всего.

Живое наследие: от резных «теремков» до крыши на кресте

Дошедшие до нас голбцы поражают разнообразием. Это могут быть как простые столбы с кровлей, так и сложные конструкции с полочками для поминальной пищи, киотами для икон или даже миниатюрными оконцами.

Эволюцией голбца можно считать и другой известный тип надгробия — крест, на который водружена та же самая двускатная крыша-«домик». Это уже христианский символ, но защищенный древней, архаичной формой укрытия, словно связывающий новую веру с глубинным, почти забытым ритуальным прошлым.

Таким образом, голбец — это больше чем просто старинное надгробие. Это уникальный культурный код, материальное напоминание о том, как в народном сознании переплетались быт и миф, дом и могила, а древние верования, приняв новые формы, продолжали жить под сенью маленьких деревянных крыш.