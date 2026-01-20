Найден самый милый долгожитель в Москве

Йоркширский терьер по кличке Себастьян стал абсолютным рекордсменом продолжительности жизни среди собак такой породы в Москве. Запись с ним публикует «Москва 24» в своем Telegram.

Питомец отпраздновал 17 лет и 5 месяцев. Тем самым он обогнал прошлого старика-чемпиона — московского йорка Ярослава. Он, в свою очередь, прожил 17 лет и 4 месяца.

Себастьян родился в 2008-м. По выданной справке от заводчика его реальная кличка — Платон. При этом прежняя хозяйка дала собаке «обаятельное имя» в честь великого композитора Иоганна Себастьяна Баха и персонажа фильма «Жестокие игры». Так пес стал Себастьяном.

Собака, как отмечается, прошла с семьей через важные этапы жизни: он успешно принял участие в свадьбе хозяйки, встретил рождение нескольких детей и совершил дебютную поездку по морю в 2025-м. Теперь же он почти оглох, потерял зрение, но все еще остается любимым питомцем москвички и ее семьи.

