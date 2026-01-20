Лыковы: от чего умерли самые знаменитые отшельники России

В глухой саянской тайге, на берегу реки Еринат, живет последняя представительница легендарной семьи отшельников-старообрядцев — 80-летняя Агафья Лыкова. Она до сих пор ведет хозяйство в полном одиночестве. Ее история — это история невероятного выживания и внезапной трагедии. Почему в 1981 году, спустя всего три года после обнаружения, за несколько месяцев скончались трое из выносливых детей Карпа Лыкова?

© РИА Новости

Бегство от мира: как всё начиналось

Семья Карпа и Акулины Лыковых, убежденных старообрядцев, сделала радикальный выбор в 1930-е годы. После того как большевики убили родного брата Карпа Осиповича, семья окончательно порвала с обществом. В 1936 году, взяв малолетних детей Саввина и Наталью, они ушли вглубь Саянской тайги. Позже, уже в изоляции, родились Дмитрий (1940) и Агафья (1944). До 1978 года младшие дети не видели ни одного человека, кроме своих родных. Их мир ограничивался тайгой и верой.

Шок от открытия и загадочные смерти

Семью случайно обнаружила группа геологов в 1978 году. К тому времени из семьи не было лишь Акулины, умершей от голода в 1961 году. Остальные Лыковы поразили исследователей своим здоровьем и моложавостью. По словам профессора Игоря Назарова, наблюдавшего за ними, они выглядели на 10-15 лет моложе своих сверстников из «большого мира».

Однако этот контакт стал роковым. В конце 1981 года, один за другим, в течение короткого времени умирают трое детей: Дмитрий, Саввин и Наталья. Их отец, Карп Осипович, отказался от лекарств, предложенных геологами, веря в предопределенность судьбы. В живых остались лишь он и младшая дочь Агафья.

Научный вердикт: иммунная катастрофа

Что же стало причиной этой внезапной череды смертей? Игорь Назаров, общавшийся с выжившими, восстановил картину. Все трое заболели почти одновременно с симптомами, которые они назвали «простудой»: высокая температура, озноб, слабость, проблемы с дыханием.

Учёный пришёл к выводу, что непосредственной причиной стала пневмония (воспаление легких). Но истинная, глубинная причина была иной — полное отсутствие приобретенного иммунитета.

Десятилетия абсолютной изоляции сыграли злую шутку. Организмы Лыковых, никогда не сталкивавшиеся с обычными для цивилизации вирусами и бактериями, оказались беззащитны. У них не было необходимых антител. Инфекции, которые для городского жителя могли бы пройти как лёгкая простуда, для отшельников стали смертельными.

Организм Карпа Осиповича справился с недугом только потому, что был «натренирован жизнью в миру». Агафья же выжила исключительно благодаря своей молодости.

Возможно, если бы не визитеры из цивилизации, которые с 1978 года зачастили к Лыковым, все отшельники встретили бы старость так же, как Лыков-старший. Он скончался, когда ему было уже за 80.

Эпилог: цена уединения

Эта трагедия — горькая ирония судьбы. Лыковы выжили в суровой тайге, победили голод и холод, но пали перед невидимым врагом, принесённым из мира, от которого они бежали. Карп Лыков умер своей смертью в возрасте около 87 лет. Агафья продолжает жить в своем заповедном мире, оставаясь живым напоминанием о хрупкости границы между цивилизацией и природой, и о той непредсказуемой цене, которую порой приходится платить за абсолютную свободу.