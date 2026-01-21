21 января: как отпраздновать День белок, объятий и спортивных штанов

В России и в мире в среду, 21 января, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День благодарности белкам, Международный день спортивных штанов и Международный день объятий.

День благодарности белкам

День благодарности белкам был придуман реабилитологом дикой природы из США Кристи Маккеоун в 2001 году. Цель этого праздника — напомнить людям о важности белок для экосистемы и побудить помогать им зимой, так как это время года для них самое тяжелое — из-за холода и нехватки корма.

Международный день спортивных штанов

Международный день спортивных штанов был придуман пользователями социальных сетей в 2009 году, а отметили его впервые в 2010 году. Цель этого праздника незамысловата — оценить удобство спортивных штанов. Тысячи людей из разных стран отмечают этот праздник тем, что надевают свои любимые спортивные штаны, фотографируются в них и выставляют снимки в социальных сетях, добавляя хештег #InternationalSweatpantsDay. Также отметить этот день можно покупкой новых спортивных штанов.

Международный день объятий

Международный день объятий придуман американским пастором Кевином Заборни в 1986 году. С тех пор этот праздник отмечают во многих странах мира. Идея этого торжества заключается в том, чтобы побудить людей чаще обнимать своих близких и друзей. У этого праздника даже есть свой сайт, который ежегодно 21 января выбирает самых обнимающихся людей. Также в этот день проводятся флешмобы, во время которых участники обнимают друг друга.