Пожарный поставил рыболовный рекорд

25-летний пожарный и парамедик Сэм Беккер поставил рыболовный рекорд американского штата Висконсин в категории маскинонгов, отпущенных после поимки. Об этом пишет издание Milwaukee Journal Sentinel.

Маскинонг — крупная хищная рыба, родственная щуке, которая считается символом Висконсина. Беккеру удалось выловить в заливе Грин-Бей особь длиной 145 сантиметров. Он сфотографировал ее, после чего отпустил.

Беккер не сразу подал заявку на регистрацию рекорда. За это время рыболов Грег Мацке поймал маскинонга длиной 143,5 сантиметра и оперативно оформил документы. Его рекорд продержался несколько дней, пока не поступила заявка Беккера.

Ранее сообщалось, что знаменитый рыболов из США выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Он добыл крупную рыбу в конце октября в Миннесоте.