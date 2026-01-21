Дети леса: почему пообщавшись с племенем пирахи миссионер стал атеистом

В джунглях Амазонки живет племя пирахов, численность которого составляет всего 400 человек. Эти люди не спят, не знают стресса и живут простыми истинами. Пирахи уверены, что они — самые счастливые на земле люди, а у всех остальных голова набекрень. Они не знают богатства, зависти, дня и ночи, отказываются верить в бога, ведь его не видели даже миссионеры.

Жизнь без сна

Пирахи уверены, что спать вредно, ведь сон ослабляет человека и является короткой смертью. Однажды уснувший может проснуться другим человеком, поэтому злоупотреблять сном не стоит. Еще один аргумент против ночного отдыха связан с условиями проживания аборигенов. Во сне может ужалить змея, а значит спать вредно.

Ночью пирахи не спят, а занимаются своими делами. Вместо полноценного сна они несколько раз в день дремлют по 20-30 минут. Из-за особенностей жизни пирахи не знают календаря, ночи, утра, дня. У индейцев нет прошлого и будущего, они просто живут одним днем и чувствуют себя счастливыми людьми.

Они лишены обычной для западного общества коллективной памяти: она ограничивается жизненным опытом самого старого члена племени. Они не помнят времени, когда белых не было, не знаю предков, мифов прошлого, власти вождя, шаманов и прочих элементов первобытного строя.

Язык и родство

Интерес вызывает и уникальный язык пирахов, в котором три гласных и семь согласных звуков. В нем нет местоимений «я», «ты», «они», понятия «право» и «лево» и каких-либо сложных предложений. Пирахи не воспринимают слово «один». Из счета у них есть свой аналог понятий: «несколько» и «много».

Матери не знают точно, сколько у них детей, но помнят их по именам и лицам. От этого меньше они их не любят. Из цветов есть только два оттенка — «светлый» и «темный». Но каждый из племени знает сотни растений и животных и помнит их свойства.

Феноменом является полное отсутствие у пирахов идеи накопления пищи. На охоту они отправляются, если проголодались и никогда не будут думать о пропитании заранее. Индейцы уверены, что много есть так же вредно, как и много спать. Большая часть вещей племени общая, из личного — только оружие и одежда.

Сами пирахи называют себя Hi’aiti’ihi, что переводится как «прямые», а все, кто окружают их племя — «кривоголовые». Степеней родства у них всего три: «родитель», «ребенок» и «брат/сестра». Сексуальная связь запрещает только среди этих людей, все остальные отношения разрешены. Поощряется у пирахов и секс с представителями соседних племен. Этот народ не знает, что такое стыд, вина или обида. Все события они воспринимают как должное.

Дети леса

Особенности восприятия пирахами окружающего мира усложняет распространение среди них христианства. Как объяснить им понятие единого бога, если само слово «один» индейцам не знакомо. Речи миссионеров о том, что их кто-то создал, воспринимались пирахами как глупость. Неужели белый человек не видел, как делаются люди.

Слова «век», «время», «история» для них пустой звук, который ничего не объясняет. Все живое на земле — дети леса и они тоже. Джунгли наполнены духами, в тень листвы уходят и души умерших пирахов. Лес страшное место, но даже страх у этого племени свой. От него они получают удовольствие.

Миссия Дэниела Эверетта

В 1977 году к индейцам отправился миссионер Дэниел Эверетт. С собой он привез всю свою семью. Добрый американец быстро подружился с аборигенами, но сеять христианство в их сердца оказалось невозможно.

Они спрашивали, видел ли «белый человек» своего Христа и как его прибивали к кресту? Если нет, то, о чем он говорит и как он может знать, что в Библии написана правда? А каждый пирах знает, где джунгли и слышит в них тысячи духов.

Простые выводы и доводы индейцев заставили Дэниела самому задать себе вечные вопросы. Через 25 лет миссионерства и общения с пирахами Эверетт стал атеистом и ученым-лингвистом, который посвятил оставшуюся жизнь изучению племени.

Счастливые люди

Дэниел Эверетт писал, что у пирахов нет предрассудков, лицемерия и они самые свободные на земле люди. У них нет никакой фальшивой вежливости и слов «спасибо», «извините» или «пожалуйста». Индейцы всегда рады друг друга видеть. Невозможно представить, чтобы пирах украл или убил другого человека. Бывший миссионер Дэниел Эверетт вспоминал:

«Вы не встретите у пираха синдром хронической усталости. Вы не столкнетесь здесь с самоубийством… Я никогда не видел у них ничего, хотя бы отдаленно напоминающего психические расстройства, которые мы связываем с депрессией или меланхолией. Они просто живут сегодняшним днем, и они счастливы. Они поют по ночам. Это просто феноменальная степень удовлетворенности — без психотропных препаратов и антидепрессантов».

Одежда единственное благо цивилизации, которое пирахи неохотно, но приняли. В подарок они готовы брать только мелкие предметы — мачете, посуду, нитки, крючки. Индейцы счастливы, потому что не беспокоятся о будущем и не помнят прошлого.