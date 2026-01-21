Великий вторник: история и традиции православного праздника

Великий вторник — это второй день Страстной недели. В этот день Иисус Христос провел свою последнюю проповедь в Иерусалимском храме и поведал несколько притчей. «Лента.ру» рассказывает, на какое число этот православный праздник выпадает в 2026 году, какие библейские истории с ним связаны, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Какого числа Великий вторник в 2026 году

Дата Великого вторника меняется каждый год: как и у многих других православных праздников, она привязана к Пасхе, главному торжеству в христианстве.

Великий вторник — один из дней Страстной седмицы (так церковь называет семидневную неделю), последней недели земной жизни Христа, которая была наполнена муками, то есть страстями. Страстная седмица всегда предшествует Пасхе — в 2026 году она продлится с 6 по 11 апреля.

На 7 апреля выпадает Великий вторник Страстной недели в 2026 году

Дни Страстной недели

Каждый день Страстной недели называется Великим и обладает особенным смыслом, а также имеет свои легенды, обряды и традиции. В это время в церквях не проводят венчания, не празднуют дни памяти святых и даже не крестят прихожан. Службы посвящены приближающейся Пасхе и самой Страстной неделе — последним дням земной жизни Иисуса.

Великий понедельник — воспоминания о Иосифе, которого родные братья продали в рабство из зависти. А также о том, как Иисус проклял смоковницу (инжир), запретив ей плодоносить.

Великий вторник — последняя притча Христа в Иерусалимском храме.

Великая среда — день, когда один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, предал Мессию за 30 сребреников.

Великий четверг — это Чистый четверг, в этот день произошла последняя встреча Иисуса с апостолами на Тайной Вечере.

Великая пятница — день траура и скорби, который также называют Страстной пятницей. В этот день Иисуса передали иудейским властям и распяли на Голгофе.

Великая суббота — погребение Иисуса.

Сама Пасха, или Светлое Христово Воскресение, в Страстную неделю не входит. В этот день снимаются все ограничения в пище, а само торжество символизирует победу жизни над смертью.

Что произошло в Великий вторник

В этот день Иисус пришел в иерусалимский храм из Вифании, где учил людей, рассказывая им притчи.

«В Страстной вторник все наше внимание обращено на две притчи, произнесенные Христом как раз в Иерусалиме: притчу о талантах и притчу о десяти девах. Потому что в ней говорится о необходимости реализации талантов, дарованных нам Господом. Вторая притча вводит новую тему — близости Второго пришествия Спасителя», — рассказал «Ленте.ру» священник Русской православной церкви Игорь Морозов.

Притча о десяти девах

Притча описана в Евангелии от Матфея. Ее, как и всю 25 главу этой книги, принято читать в Великий вторник в храмах.

Десять дев — подружек невесты — должны были встречать жениха. Поскольку это событие проходило ночью, в руках у девушек были светильники. Пять дев названы мудрыми, а другие пять — неразумными, потому что им не хватило масла для горящих лампад. Тогда неразумные обратились к мудрым с просьбой поделиться маслом, но те посоветовали девам найти масло у торговцев, потому что иначе его не хватит никому.

Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились Евангелие от Матфея (25:10)

После этого вернулись неразумные девы, но им никто не открыл. Они начали звать Бога, но тот сказал им, что не знает их.

Значение притчи о десяти девах Притча символизирует сразу несколько важных событий и христианских понятий. Во-первых, речь идет о втором пришествии Иисуса, которое угадывается под приходом жениха к невесте. Ожидание — жизнь человека, во время которой он готовится ко встрече с Господом. А брачный пир — та самая встреча, после которой людей ждет вечная блаженная жизнь в единении с Богом. Во-вторых, притча говорит еще и о том, что каждый верующий будет подвергнут последнему испытанию перед встречей с Господом. И после он попадет в Царство небесное или будет навсегда отвергнут, как это произошло с неразумными девами, которые не смогли подготовиться ко встрече с Богом за свою земную жизнь. «Тогда Небесное Царство будет подобно десяти девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха», — сказано в Евангелии от Матфея.

Притча о талантах

В ней говорится о человеке, который перед отъездом в другую страну раздал трем своим рабам деньги, называемые талантами. Двое из трех рабов смогли пустить монеты в дело и увеличить капитал в два раза, а третий закопал талант в землю, оставив на лучшие времена. Когда господин вернулся из странствий, он похвалил первых двух слуг, а третьего наказал, так как тот не стал использовать свою монетку.

Эта версия притчи присутствует в Евангелии от Матфея. Кроме того, похожая есть в Евангелии от Луки, но она отличается некоторыми деталями. Например, тем, что в путешествие отправляется не просто человек, а представитель знатного рода, который собирается вернуть свое царство. И раздает он монеты, но не таланты, а мины.

Кесарю кесарево

Также в храме Иисус обличал фарисеев и книжников. Согласно Евангелию от Матфея, первые подослали к Спасителю своих учеников с провокационным вопросом — нужно ли отдавать кесарю подать, то есть налог.

В те времена Иудея Рима, и жители Иерусалима надеялись, что именно Иисус поможет им получить свободу. Поэтому вопрос был с подвохом: если Спаситель ответит утвердительно, то он потеряет доверие людей, которые верят в него. Если же он ответит отрицательно, то можно будет его обвинить в разжигании бунта и казнить. Иисус же спросил, что изображено на монете. А когда узнал, что там портрет кесаря, то ответил:

Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу Евангелие от Матфея (22:21)

Фраза трактуется как «каждому по заслугам». Кроме того, своими словами Иисус напомнил, что в мире есть более важные вещи, чем мирские заботы. Однако не стоит полностью отказываться от вторых.

Также Иисус призвал людей слушать то, что говорят книжники и фарисеи, но не делать то, что делают они. Потому что слова и поступки у них расходятся. Так Спаситель обличил лицемерие фарисеев и книжников, а также в их лице всех тех, кто делает вид, что живет праведно, но на самом деле нарушает заповеди.

Значение Великого вторника

Великий вторник и притчи Христа несут в себе главную мысль — нужно всегда быть готовыми ко встрече с Богом, быть милосердными, благодарными и благочестивыми, то есть духовно бодрствовать. Важно успеть покаяться при жизни, потому что потом уже не получится это сделать. Кроме того, не стоит пренебрегать дарами от Господа, то есть талантами.

Все советы и наставления в этот день передаются в песнопениях в православных храмах

Церковная служба в Великий вторник

В православных храмах во время утрени Великого вторника рассказывают притчи Христа, читают Евангелие от Иоанна, а вечером совершается Литургия преждеосвященных даров, отметил Игорь Морозов.

Литургия преждеосвященных даров

Литургия преждеосвященных даров имеет древнюю историю. Когда христиан преследовали и держали в тюрьмах, им тайно передавали Святые дары для причащения. Это Кровь и Плоть Христа, имеющие вид хлеба и вина. Также Святые Дары брали с собой монахи-отшельники, когда уходили далеко. Так они могли регулярно причащаться.

На вечерне во время литургии в Великий Вторник христиане также причащаются через Дары. Однако они используют только те Дары, которые были освящены ранее — на литургии по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста.

Великий Вторник в католицизме

Великий Вторник в католицизме так же является частью Страстной недели. Поскольку в 2025 году даты Пасхи у западных и восточных христиан совпадают, католики тоже отметят Великий вторник 15 апреля.

Однако католическая служба в Великий вторник отличается от православной. Во время чтения Евангелия в храмах рассказывают о предательстве Иуды и предсказании об отречении апостола Петра.

Что можно и нельзя делать в Великий Вторник

Вся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе. В эти дни нужно наводить порядок и избавляться от старых вещей. Можно разобрать и помыть шкафы, постирать вещи. Уже с Великого вторника можно начинать закупать продукты к Пасхе.

День лучше провести с семьей, почитать вместе Евангелие. Важно совершать благие поступки, помогать ближним, давать милостыню. Не стоит забывать, что продолжается Великий пост. В Великий Вторник никаких послаблений нет, можно есть сырые растительные продукты, но без меда, масла и хлеба.

Раньше считалось, что если в Великий Вторник умыть снегом скотину, то она не будет болеть весь год

Кроме того, в этот день разрешено работать и завершать старые дела. А вот петь, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь нельзя.