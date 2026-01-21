Операция «Копье»: кто за год до Гитлера планировал атаковать СССР

За год до нападения Германии на Советский Союз существовал другой, почти забытый план агрессии. Его разрабатывали не в Берлине, а в Лондоне и Париже. Кодовое название — операция «Копьё». Её цель: обрушить советскую экономику, подвергнув тотальной бомбардировке нефтяные промыслы Кавказа. Лишь череда драматических событий весны-лета 1940 года помешала этим планам сбыться, оставив СССР иметь дело лишь с одним, а не с двумя фронтами.

Предпосылки: Почему союзники испугались пакта

Поводом для разработки плана стал пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в августе 1939 года. В Лондоне и Париже этот документ восприняли как смертельно опасный альянс. Теперь индустриальная мощь СССР могла быть поставлена на службу военной машине Третьего рейха. Особенно пугали поставки советской нефти, которые сделали бы Германию независимой от западного давления.

Ирония истории в том, что за год до этого, в ноябре 1938-го, сама Британия подписала с Гитлером декларацию о ненападении (позже к ней присоединилась Франция). Но свою уступчивость Запад не считал «союзом» с фашизмом. Теперь же, когда Гитлер, благодаря Мюнхенскому сговору, поглотил Чехословакию и стал выходить из-под контроля, его потенциальный союз с СССР казался катастрофой.

Планирование: авиаудар по «нефтяному сердцу»

Уже в октябре 1939 года, после советского ввода войск в Польшу, французский министр финансов Поль Рейно прямо спросил у военных: можно ли из Сирии разбомбить нефтепромыслы на Кавказе? Ответ был утвердительным.

К началу 1940 года план обрел четкие контуры. Генеральный секретарь французского МИДа Алекс Леже заявил американскому послу: Франция не станет объявлять войну СССР, она «просто уничтожит его». Премьер-министр Эдуар Даладье поставил перед генералитетом задачу: пресечь нефтяной экспорт в Германию любыми средствами. Власти США через своего посла Буллитта были уведомлены о планах европейцев относительно ослабления СССР.

Определение целей

Французы изначально рассматривали три варианта действий. В первом случае предполагалось перехватить танкеры с советской нефтью, во втором — организовать вторжение на Кавказ, а в третьем — разжечь в регионе мусульмано-сепаратистские восстания.

Генерал Гамелен уверял премьер-министра Франции, что недостаток топлива непременно приведёт к параличу вооруженных сил СССР, а также коллапсу в сельском хозяйстве и промышленности. В перспективе Советскому союзу грозил масштабный голод и даже крах.

В свою очередь, Германия лишилась бы доступа к важнейшим источником сырья.

Премьер-министр решил остановиться на варианте с бомбардировкой нефтепромыслов, и его идею поддержал британский премьер-министр Невилл Чемберлен.

В марте 1940 года в докладе Комитета начальников штабов Великобритании подчёркивалось, что «наиболее уязвимыми целями на Кавказе являются нефтепромышленные районы в Баку, Грозном и Батуми», а при нанесении бомбовых ударов по нефтеперегонным предприятиям, нефтехранилищам и портовой инфраструктуре Батуми и Туапсе необходимо задействовать рейды авианосцев в Чёрном море.

Французы план внезапного нападения на Кавказ назвали «R.I.P»-«Россия. Индустрия. Горючее», а англичане «МА-6». Впоследствии обе эти программы были объединены в одну союзническому секретную операцию под кодовым названием «Копьё».

Детали

Основное планирование операции «Копьё» пришлось на период окончания советско-финской войны. К началу февраля 1940 года Высший союзный военный совет уже подготовил планы бомбардировок по Баку, Батуми, Майкопу, Грозному, Поти и даже по порту Одессы с авиабаз, располагавшихся в Иране, Турции и Сирии.

В конце марта 1940 года принадлежавший Великобритании разведывательный самолёт «Локхид-12А», поднявшись с иракской авиабазы, произвёл стереоскопическую фотосъемку нефтепромыслов Кавказа. Предполагалось что для выполнения задания будут задействованы 3 британские эскадрильи и 100 самолётов 6 французских сил. В числе бомбардировщиков значились британский «Бленхейм» и американский «Глен-Мартин». Бомбардировка должна была осуществляться и днём, и ночью, и в течение трёх месяцев «нанести СССР нокаутирующий удар». Сначала операцию «Копьё» хотели начать в мае, но затем перенесли её на конец июня.

Отмена

Однако «Копью» не суждено было ударить по территории СССР.

Виной тому стали две причины. 10 мая 1940 года гитлеровские войска вторглись во Францию и за 1 месяц и 12 дней захватили её территорию. В сложившейся ситуации властям страны было уже не до ударов по нефтепромыслам СССР.

А англичан выбило из привычной колеи разгромное поражение при обороне Норвегии, постигшее их в июне 1940 года. Однако отмена плана не означала окончательный отказ от его воплощения. Новый премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже после нападения Гитлера на СССР полагал, что коммунистический колосс не выдержит больше 6 месяцев сопротивления, и дабы нефтепромыслы Кавказа не попали в руки немцев, их следует уничтожить.

Таким образом, лишь стечение обстоятельств не позволило Британии и Франции напасть на СССР раньше Гитлера, а героическая борьба советского народа разрушила их планы по нанесению удара уже в ходе войны.