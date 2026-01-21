Какой была Средневековая Русь и причем здесь король Артур

Не в бровь, а в глаз: знали ли вы, что Средние века вообще были не везде? Америка? Африка? Азия? Вы не поверите, но там не было этих самых Средних веков. А некоторые ученые и вовсе утверждают, что Средние века прошли мимо и Восточной Европы. Впрочем, Средние века и Русь, по сути, прошли мимо. Ведь это было время феодализма, а на Руси его (феодализма) как такового не было до 16 века. Тут стоит обязательно сказать, что историки единогласно считают началом Средневековья 500 год н. э. То есть, понимаете – 500 год н. э. и 16 век. Да и в целом, говоря про Средние века, историки подразумевают страны Западной Европы и Ближнего Востока – в общем, все те, что были связаны с Римской империей. Но что же происходило на Руси в это время? Какое было русское общество древних времен? Откуда взялся Кощей? Какая была Русь до… Руси? Какой был этикет? Суд и казни, бани и церковь…. Мы начитались многого интересного в книге «Средневековье на Руси» и делимся с вами некоторыми абзацами.

Вряд ли кто из наших современников не слышал о легендарном короле Артуре, рыцарях Круглого стола и мече Экскалибур. Сколько о них было написано книг, сколько снято фильмов и поставлено спектаклей. А сколько научных и ненаучных споров велось вокруг личности Артура! Существовал ли он, а если нет, кто послужил его прототипом. В 1970-е годы большинство историков отвергали идею, что Артур был исторической личностью. А вот с 90-х его начали воспринимать как вполне реального и важного для истории персонажа. «Стоп! — скажет читатель. — Мы ведь договорились, что речь будет идти о Руси. А Британия — это далеко не Русь, и король Артур к нам никакого отношения не имеет». По поводу этого авторам книги есть что сказать.

© Фото из книги «Средневековье на Руси»

Довольно давно в исторических трудах развиваются теории о том, что король Артур был сарматом, а то и вовсе русским князем. Оснований для таких предположений достаточно. Например, именно в Британию в 175 году был отправлен отряд из 5500 сарматских (прим. ред. — про сарматов в книге подробно написано в первой главе) наемников, чтобы поддерживать порядок в той отдаленной римской провинции. Эти воины-всадники сражались под стягами в виде драконов и почитали как бога войны обнаженный меч, воткнутый в землю. Сарматы считались необычайно сильными бойцами — это признавали даже римляне.

Алано-сарматские корни короля Артура не подлежат сомнению, но чем подтверждается теория о том, что это был на самом деле русский или славянский князь?

Например, тем, что среди историков давно сложилась убежденность в скифо-сарматском происхождении славян. Это отразилось еще в Баварской хронике XIII века, а позже идею подхватили многие западноевропейские авторы XIV–XVIII веков. Примерно тогда же возникло предположение, что предками русских были роксоланы, одно из сарматских племен. Венский епископ Иоганн Фабри (1478–1540) сообщал: «Итак, я нахожу, что народы, теперь называемые нами общим именем московиты, некогда, по свидетельству Плиния, именовались роксоланами».

Горячим сторонником этой идеи был Михаил Ломоносов (1711–1765). Он утверждал:

И так понеже народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка, то неспоримо есть, что российский народ имеет свое происхождение и имя от роксолан древних. Ибо никоею мерою статься не может, чтобы великий и сильный народ роксоланский вдруг вовсе разрушился, а после бы на том же месте, того же имени и того же языка сильный же народ вдруг проявился, а не был бы с первым одного происхождения.

Сейчас большинство историков и лингвистов опровергают роксоланскую теорию, хотя некоторые видные ученые продолжают ее развивать.

Этикет средневековой Руси — виды поклонов

© Фото из книги «Средневековье на Руси»

Давайте рассмотрим несколько видов поклонов, которые были распространены в средневековой Руси.

«Вежливый» поклон — наклон головы и верхней части туловища. Его описывает Павел Алеппский (1627–1669):

Они делают поклоны головой друг другу постоянно; таким же образом приветствуют один другого на улице и здороваясь утром и вечером. Все это признак плодов смирения, ибо гордость им совершенно чужда, и гордецов они в высшей степени ненавидят.

Поясным поклоном — также называемым «малым обычаем» — обменивались равные. Так кланялись гости, входя в чужую избу, так женщина кланялась мужчине, в том числе мужу.

«Большой обычай» известен в двух вариантах.

— Земной поклон: человек очень низко наклоняет корпус, при этом пальцами правой руки касается земли или пола, а левой рукой придерживает снятый головной убор.

— «Битье челом»: человек быстро становится на колени и склоняется так, чтобы руками и лбом коснуться пола, а в некоторых случаях даже целует пол, землю или обувь того, кому адресован поклон.

Итальянский аристократ Рафаэль Барберини (ум. 1582) оставил описание поклонного этикета в XVI веке:

Народ этот, в обращении, чрезвычайно как церемонен; встретясь на улице, хотя бы шли за делом, тотчас снимают шапки и в несколько приемов кланяются друг другу, строжайше соблюдая, чтоб отдать поклон за поклон, да и снова поклониться, делая знак головой и рукою, что это для них безделица.

Здесь разумеется о равных между собою; потому что, если кто стоит выше другого, всячески старается не прежде того снять шапку…

Имеют еще обыкновение при встрече, если долгое время не видались, целоваться.

Церковный устав Ярослава

Церковный устав Ярослава определял границы действия церковного суда и меры наказания. Можно выделить пять категорий преступлений, которые рассматривались в этом документе:

1) прелюбодеяния, в том числе изнасилование и похищение девушек, внебрачные сексуальные контакты;

2) личная обида, то есть оскорбление действием (драки, побои, пострижение бороды или головы) или словом (например, обвинение чужой жены в распутстве);

3) кража;

4) поджог;

5) проступки и преступления церковников, например: недостойное поведение, употребление запрещенной пищи, выход из иночества.

Церковь ведала и брачными делами. Она рассматривала преступления против законности брака (двоебрачие, кровосмешение, браки без согласия родителей или по принуждению), назначала наказание за отказ от вступления в брак после сговора, даже расторгала браки.

Да, развод на Руси был возможен — но только по пяти причинам:

— если жена узнает о заговоре против князя и не сообщит о нем мужу;

— если жена узнает о заговоре против мужа, но не предупредит его;

— если жена совершит прелюбодеяние, и это будет доказано в суде;

— если жена будет вести разгульную жизнь;

— если жена окажется замешана в краже из церкви или станет подстрекать мужа к краже.