Чем закончилась последняя кавалерийская атака в истории

Ноябрь 1942 года под Сталинградом. Немецкая 6-я армия Паулюса заперта в кольце. Фельдмаршал Манштейн бросает на прорыв блокады свои лучшие танковые дивизии. Им навстречу — не железные армады, а… казачья лава. 4-й кавалерийский корпус генерала Шапкина идёт в свою легендарную, последнюю в истории крупную сабельную атаку.

© РИА Новости

От белоказака до красного генерала

Фигура командующего казалась воплощением исторического парадокса. Генерал-лейтенант Тимофей Шапкин — бывший белоказачий подъесаул, воевавший против красных в Гражданскую. После разгрома белых перешёл на сторону Советов, доказав преданность в боях с басмачами в Средней Азии, где лично взял в плен главаря Ибрагим-бека. Его опыт кавалерийского рубка был беспрецедентным. Именно ему вверяют в 1942 году сформированный в Средней Азии 4-й кавалерийский корпус, который перебрасывают под Сталинград.

Паника врага диктует тактику

Корпус прибыл на позиции южнее Сталинграда, где держала оборону 3-я румынская армия — слабейшее звено немецкого фронта. Планировалась стандартная атака: кавалеристы спешиваются, артиллерия подавляет врага, затем пеший штурм.

Но артподготовка оказалась настолько сокрушительной, что румынские солдаты, не дожидаясь штурма, в панике покинули окопы и побежали в тыл. Увидев это, Шапкин мгновенно принимает гениальное решение, рождённое опытом Гражданской войны:

«В седла! Руби!»

Две дивизии корпуса (81-я и 61-я) на полном скаку обогнали бегущих, взяли их в клещи и устроили страшную рубку. Это был не бой, а избиение. Почти три румынских полка были уничтожены шашками, потери кавалеристов — всего около 30 человек. Тактика XIX века оказалась убийственно эффективной против деморализованной пехоты XX века.

Шашки против танков

Развивая успех, корпус захватил станцию Абганерово с огромными трофеями. Но главной целью был Котельниково — ключевой узел, через который Манштейн вёл своё деблокирующее наступление («Зимняя гроза»).

Однако здесь кавалеристов ждала уже не паническая пехота, а немецкие танки и мотопехота. Прямая атака на укреплённый пункт стала невозможной. Более того, под ударом немецких танковых клиньев 81-я кавалерийская дивизия попала в окружение.

И снова Шапкин находит нестандартный выход. Под покровом вечерних сумерек, когда немцы меньше всего ожидали наступления, он бросает оставшиеся силы в стремительную сабельную атаку на позиции, сомкнувшиеся вокруг дивизии. Грохот тысяч копыт, несущаяся из темноты лава всадников — такой психологической атаки вермахт не ожидал. Немецкие цепи были смяты, кольцо прорвано, и окружённая дивизия вышла к своим.

Время, купленное кровью

Корпус понёс тяжелые потери, откатился от Котельниково и не смог взять город. Казалось бы, тактическая неудача. Но в стратегическом масштабе его жертва была бесценна.

Кавалеристы Шапкина сковали и задержали часть сил ударной группировки Манштейна, выиграв для советского командования драгоценные дни. Эти дни позволили подтянуть резервы и в итоге отразить деблокирующий удар, окончательно решив судьбу армии Паулюса.

Последняя атака старого мира

Атака под Котельниково действительно стала лебединой песней классической кавалерии. После этого кавалерийские части использовались почти исключительно как мобильная пехота.

Но в ноябре 1942-го именно кавалеристы, олицетворявшие уходящую эпоху, совершили невозможное. Они доказали, что воля, ярость и внезапность иногда могут быть сильнее брони и автоматического огня. Их сабельный удар стал актом отчаяния и высочайшего мужества, символом того, что в войне на выживание хороши все средства. И последний раз в истории гул тысяч копыт решал исход великой битвы, эхом отозвавшись от стен древнего Царицына до берегов Волги.