Что сделал для становления Российской империи отец Ивана Грозного

Имя его сына, Ивана Грозного, знает каждый. Но именно Василий III, отец первого русского царя, заложил основы той абсолютной, ничем не ограниченной власти, которая определит судьбу России на века вперёд. Его правление — это история хладнокровного собирателя земель, беспощадного политика и человека, для которого интересы государства оправдывали любые средства.

Путь к трону

Василий оказался на престоле не по праву рождения, а в результате дворцовой интриги, ставшей для него главным жизненным уроком. Его отец, Иван III, прочил в преемники старшего сына от первого брака — Ивана Молодого. После его загадочной смерти наследником стал внук Ивана III, Дмитрий. Но мать Василия, византийская принцесса Софья Палеолог, не смирилась. Она развернула настоящую войну за трон для своего сына. Заговор, клевета, опалы — всё было пущено в ход. В итоге Дмитрий оказался в темнице, где и умер, а Василий в 1505 году стал великим князем. Этот опыт научил его главному: власть не дают — её берут, и удерживают любой ценой.

Государство против семьи

Внешняя политика Василия была успешной: он завершил объединение русских земель, присоединив Псков и Рязань, воевал с Литвой. Но внутренний кризис оказался страшнее внешних угроз. Его брак с Соломонией Сабуровой был бездетным. Для государя, одержимого идеей престолонаследия и помнившего судьбу Дмитрия-внука, это стало не личной, а государственной трагедией.

Василий пошёл на беспрецедентный шаг: насильно постриг жену в монахини, чтобы жениться вновь. Церковные иерархи, выступавшие против, были низложены и сосланы. Ради «государева дела» он сломал жизнь невинной женщины и бросил вызов церковным канонам. Легенда о рождённом в монастыре сыне Соломонии, разбойнике Кудеяре, — это народная попытка найти справедливость, которой не было в реальности.

Второй брак и новая династия

Второй женой Василия стала молодая литовская княжна Елена Глинская. Этот брак, казалось, вернул удачу. В 1530 году, после долгого ожидания, родился наследник — будущий Иван IV Грозный. Рождение сопровождалось зловещими слухами и предзнаменованиями, словно сама судьба предрекала младенцу жестокий путь. Василий недолго радовался сыну: он умер в 1533 году, оставив трон трёхлетнему ребёнку и регентше — энергичной и властной Елене Глинской, продолжившей линию мужа на укрепление самодержавия.

Парадоксы правления

Правление Василия III — это сплав нового и старого, прагматизма и суеверий.

Итальянское влияние. Он, как и его отец, приглашал итальянских зодчих, укреплял Кремль, а его личная охрана состояла из иностранных наёмников. Это был взгляд в будущее, на Европу.

Борьба за идеологию. Он окончательно сделал выбор в острой церковной полемике между «нестяжателями» и «иосифлянами». Поддержав иосифлян во главе с митрополитом Даниилом, Василий утвердил союз мощной государственной власти и церкви, прославляющей её божественность. Инакомыслящих, как философ Максим Грек, ждала опала и заточение.

Символы и суеверия. Легенда о том, как он, желая казаться моложе для новой жены, сбрил бороду и едва не навлёк из-за этого нашествие крымского хана, ярко показывает эпоху: даже просвещённый государь жил в мире, где бытовой поступок мог иметь мистические и политические последствия.

Тень, от которой вырос Грозный

Василий III был холодным и расчётливым архитектором единодержавия. Он научил страну и её элиту простой истине: воля государя — выше обычая, выше родственных уз, выше мнения церкви. Он создал систему, где власть концентрировалась в одних руках без всяких противовесов.

Иван Грозный вырос в тени этого отца — отца, который ради власти отправил в монастырь первую жену, сокрушал уделы, ломал боярскую оппозицию и заставил церковь служить не Богу, а трону. Василий III создал инструментарий и философию самовластия, которыми его сын воспользовался в полной мере. В этом смысле именно Василий, а не Иван, является истинным отцом русской автократии.