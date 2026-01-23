Татьянин день: как он стал главным праздником российского студенчества

25 января в России — двойной праздник, светский и церковный. Православные верующие чтут память святой Татианы Римской, а учащаяся молодежь отмечает День российского студенчества. Но так было не всегда. Как церковная дата превратилась в праздник, ставший символом веселой студенческой жизни, какие традиции и приметы связаны с Татьяниным днем — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Когда празднуют Татьянин день

В России Татьянин день отмечают ежегодно 25 января. В православном календаре это день памяти раннехристианской мученицы Татианы Римской. В этот же день в России был основан Московский университет. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о его учреждении. Инициатором проекта выступил Михаил Ломоносов, а формальным куратором — граф Иван Шувалов, который и предложил выбрать именно эту дату.

Это символическое решение оказалось настолько точным, что определило судьбу праздника на столетия вперед. Уже в XIX веке 25 января воспринимался не просто как университетский день, а как общеимперский праздник студентов, профессоров и всех, кто связан с наукой и образованием.

С 2005 года в России эту дату, согласно указу президента, официально празднуют как День российского студенчества.

Кем была святая Татиана и чем она прославилась

Святая мученица Татиана Римская жила в III веке, во времена жестоких гонений на христиан при императоре Александре Севере. Она происходила из знатной римской семьи, но с юности выбрала путь служения Церкви, став диакониссой. Татиана помогала бедным, ухаживала за больными и открыто исповедовала христианскую веру, не скрывая своих убеждений даже перед лицом постоянной угрозы.

Когда началась новая волна преследований христиан, Татиану схватили и пытались заставить принести жертву языческим богам. По преданию, после молитвы святой в языческом храме произошло землетрясение, статуи богов рухнули, а сама христианка осталась невредимой. Ее подвергли жестоким пыткам и побоям, бросили на растерзание львам, но животные не тронули ее. В конце концов Татиану казнили. Пример мученицы стал символом стойкости, твердости веры, смирения.

Татиану со временем стали почитать как защитницу тех, кто стремится к знаниям, духовному развитию, образованию. Именно поэтому она органично вошла в университетскую культуру и стала небесной покровительницей студенчества.

Со временем День святой Татианы стал ассоциироваться и с праздником в честь студентов, который имеет светское и культурное значение.

В 1791 году в правом флигеле Московского университета на Моховой, где сейчас располагается факультет журналистики, был открыт храм в честь святой мученицы Татианы. После революции церковное убранство было уничтожено, а здание храма сначала использовалось как студенческий клуб, а затем как студенческий театр. Лишь в 1995 году здание храма вернули Русской православной церкви, а в 2004 году его повторно освятили.

Татьянин день: традиции празднования

В дореволюционной России

В XIX — начале XX века Татьянин день был одним из самых заметных событий университетского календаря. Праздник начинался с торжественного богослужения, затем следовали собрания, речи профессоров, вручение наград и чествование лучших студентов.

Во второй половине дня официальный академический тон сменялся студенческим весельем.

Это был редкий момент, когда социальные границы как будто стирались: студенты, преподаватели и даже представители власти вместе отмечали веселый праздник.

Согласно воспоминаниям, шумные застолья, песни, споры о литературе и политике, а также особая атмосфера свободы позволяли на время забыть о строгих правилах университетской жизни.

Существовала негласная традиция: снисходительно относиться в этот день к выходкам молодежи, которые в обычное время считались недопустимыми.

В советскую эпоху

После революции Татьянин день на время утратил свое прежнее значение. Церковное происхождение даты не вписывалось в новую идеологию, а университетские традиции подвергались переосмыслению. Но сама идея студенческого праздника не исчезла окончательно.

Со временем она трансформировалась в различные формы неофициальных торжеств. Лишь в постсоветский период Татьянин день был возвращен в публичное пространство. В 2005 году 25 января официально закрепили как День российского студенчества, вернув дате ее историческое и культурное значение.

В наше время

В современной России Татьянин день объединяет сразу несколько смыслов: религиозный, исторический и молодежный. Он напоминает о ценности образования, преемственности университетской традиции и особом месте студенчества в истории страны.

В университетах проходят торжественные собрания, вручение наград, студенческие концерты, научные лекции и неформальные встречи. В храмах совершаются молебны святой Татиане, во время которых можно попросить небесную покровительницу студентов о помощи в учебе и выборе жизненного пути.

Для многих этот день остается праздником молодости — с вечеринками, встречами с друзьями, шутками про сессии и традиционными поздравлениями всех Татьян. Имя, когда-то связанное с римской мученицей, сегодня воспринимается как теплый и почти домашний символ.

Куда сходить в Москве

С 24 по 25 января московских студентов ждут катки, выставки, фестивали и викторины в рамках проекта «Зима в Москве». В большинстве случаев для студентов и для Татьян вход на мероприятия будет свободным.

Кинопарк «Москино»

24-25 января здесь пройдут занятия по анимации и озвучке, знакомство с кинопрофессиями. Для студентов вход бесплатный по студенческому билету.

Московский зоопарк

25 января состоится интеллектуальный «Унизверский квест» про животных. Участие — по входному билету в зоопарк.

ВДНХ (сцена у павильона №1)

24 января здесь можно посмотреть спектакль «Вокруг света» и уличный перформанс. 25 января на сцене будет представлена постановка «Алиса в Стране чудес».

Арт-павильон «Фабрика подарков» (Болотная площадь)

25 января состоится интерактив с мультгероями, мастер-классы по созданию соли для бани и гипсовой игрушки.

Музей славянской письменности «Слово»: экскурсия о традициях праздника.

Музей Победы

25 января студенты могут посетить музей бесплатно, включая иммерсивные экспозиции. Нужна регистрация на сайте.

Каток на ВДНХ

25 января (с 10:00 до 15:00) действует скидка 25% для студентов. Студентки по имени Татьяна — бесплатно весь день. Будут выступления музыкантов.

Каток в парке «Пионерский»

25 января здесь пройдет программа «Сессия сдана, можно кататься!» с играми и турнирами.

Кроме того, 25 января студенты-очники и девушки по имени Татьяна могут бесплатно покататься в «Лужниках», на Воробьевых горах и у Северного речного вокзала. Нужны паспорт и студенческий, а также предварительная регистрация на бесплатный билет.

Концерты в метро

24 января в 12:00 состоятся выступления студенческих коллективов на станциях «Курская», «Таганская», «Мичуринский проспект».

Спортивный фестиваль

25 января в «Лужниках» пройдет зимний фестиваль спорта с активностями и мастер-классами. Гостей ждут встречи со звездами спорта: лыжником Никитой Крюковым, фигуристом Макаром Игнатовым и сноубордистом Денисом «Бонус» Леонтьевым.