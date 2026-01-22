22 января: о чем спросила ваша кошка?

В России и в мире 22 января отмечают необычные и забавные праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День ответов на вопросы вашей кошки, День попкорна и День несочетаемых цветов в одежде.

День ответов на вопросы вашей кошки

День ответов на вопросы вашей кошки придумали отмечать несколько лет назад. Цель этого торжества — побудить хозяев искать общий язык со своими животными, а также показать, что кошки являются источником радости и вдохновения. В этот праздник владельцы котов стремятся понять, какие вопросы возникают в голове у их питомцев, наблюдая за ними и говоря «по-кошачьи», то есть мяукая и мурлыча.

День попкорна

22 января 1630 года индейский вождь Кводекуайна подарил английским колонистам мешок воздушной кукурузы. Именно поэтому в эту дату отмечается День попкорна. Этот день призван напоминать людям о получении радости от простых вещей. Отметить праздник можно, сделав попкорн самостоятельно или купив в магазине, а затем посмотрев вместе с ним свой любимый фильм — в кинотеатре или дома по телевизору.

День несочетаемых цветов в одежде

В США каждый четвертый четверг января отмечается День несочетаемых цветов в одежде. В этот праздник принято создавать необычные сочетания цветов в своем гардеробе, нарушая таким образом стандарты моды и привлекая внимание к индивидуальности человека. Создатели праздника подчеркивают, что умение сочетать несочетаемое — это своеобразная наука.