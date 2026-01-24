24 января: какие праздники отмечают в России и в мире

В России 24 января неофициальный праздник государственных служащих. В мире вспоминают о важности качественного и доступного образования, а также празднуют День эскимо. Православные верующие чтут память христианского подвижника Феодосия Великого. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 января

День госслужащего в России

Современная традиция отмечать день госслужащих зародилась в 2013 году. Инициативу проявил губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, предложив таким образом оценить труд чиновников, которые были «незаслуженно забыты в плане праздника». Идею поддержали другие регионы, и дата прижилась в профессиональном сообществе, хотя и остается неофициальной.

День празднования связан с историческим событием: 24 января 1722 года император Петр I утвердил знаменитую «Табель о рангах». Этот основополагающий закон установил единую систему чинов и строгий порядок прохождения государственной службы в Российской империи, заложив основы отечественной бюрократии.

Международный день эскимо

Этот вид мороженого впервые появился в США в 1919 году. Владелец лавки сладостей в городе Онава Кристиан Нельсон придумал эскимо, когда мальчик в магазине не мог выбрать между мороженым и шоколадкой. Предприниматель соединил оба лакомства, покрыв брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью и назвал его «пирожком эскимоса» (Eskimo Pie).

В России эскимо появилось в 1937 году по инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что каждый житель страны должен съедать за год не менее 5 кг мороженого. В том же году на Московском хладокомбинате №8 начала работать первая крупная фабрика мороженого — ее мощность достигала 25 тонн в сутки. Эскимо в те годы делали на ручной дозировочной машине и заворачивали в обертку. Только в 1947 году на хладокомбинате №8 появился промышленный «эскимо-генератор».

Международный день образования

Праздник провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 2018 года по инициативе Нигерии и при поддержке 58 государств. Его цель — напомнить о роли качественного и доступного образования как основы для достижения мира и устойчивого развития.

Согласно последним данным ЮНЕСКО, в мире около 250 млн детей и молодых людей не посещают школу, а 763 млн взрослых остаются неграмотными.

День утилизации мобильных телефонов

Экологический праздник напоминает о проблеме стремительно растущего количества электронного мусора. Ежегодно миллионы старых гаджетов оказываются на свалках, выделяя в почву и воду токсичные вещества. В то же время смартфоны — «хранилище» ценных ресурсов, которые можно извлечь и использовать повторно. Чтобы ставший ненужным смартфон не загрязнял окружающую среду, его рекомендуют не выкидывать, а сдать в специализированный пункт приема.

Международный день осведомленности о синдроме Мебиуса

Синдром Мебиуса — редкая врожденная аномалия лицевого нерва, при которой отсутствует мимика лица. Она встречается у одного из 150 тыс. новорожденных. Особенно опасно при этом состоянии расстройство глотания. Свое название синдром получил в честь немецкого невролога Пауля Юлия Мебиуса, который впервые описал данную патологию в 1888 году.

Причины синдрома до конца не изучены, полностью вылечить его нельзя, но благодаря комплексной терапии можно добиться улучшения состояния пациента. День осведомленности о синдроме Мебиуса призван привлечь внимание общества к редкому заболеванию и поддержать людей с этим диагнозом и их родственников.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 января в других странах

Национальный день девочек — Индия. Несмотря на прогресс, в индийском обществе сохраняются глубокие проблемы гендерного неравенства. Девочки и женщины сталкиваются с ограниченными правами в таких сферах, как образование, здравоохранение, наследство, а также с угрозами насилия и эксплуатации. Для борьбы с этими вызовами Министерство по делам женщин и детей Индии учредило Национальный день девочек (National Girl Child Day). Его отмечают ежегодно с 2008 года.

День комплимента — США. Неофициальный праздник напоминает о силе доброжелательности, благодарности и эмпатии. Американцы в этот день говорят комплименты родным, коллегам и друзьям. Главная «валюта дня» — искренность, а не дорогие подарки.

Религиозные праздники 24 января

День памяти преподобного Феодосия Великого

Преподобный Феодосий родился в IV веке в Каппадокии. С юных лет он чувствовал призвание к служению Богу и, повзрослев, принял монашеский постриг. Стремясь к уединению, Феодосий поселился в пещере. Слава о его духовных подвигах привлекала других иноков, желавших стать его учениками. Со временем вокруг подвижника сложилась большая монашеская община, и он основал знаменитую Феодосиеву лавру близ Иерусалима. В обители кормили бедных, лечили больных и принимали странников.

Феодосий творил многие чудеса и обладал даром прозорливости, предсказывая грядущие события.

Память преподобного Михаила Клопского, Новгородского чудотворца

В 1408 году в Клопскую обитель под Новгородом пришел неизвестный странник в рубище, принявший на себя тяжелый подвиг юродства ради Христа. Свое происхождение он скрывал, пока князь Константин Дмитриевич (сын Дмитрия Донского) не узнал в нем своего родственника Михаила, происходившего из Московского великокняжеского дома.

Более 40 лет преподобный Михаил вел суровую жизнь в непрестанной молитве и строгом посте, обладая при этом удивительным даром прозорливости и обличая человеческие пороки. Преподобный совершил множество чудес: по его молитве открылся целебный источник, а во время голода запасы хлеба в монастыре чудесным образом не истощались. Умер святой около 1453–1456 годов, оставив после себя память как о великом молитвеннике и защитнике веры.

Народные праздники и приметы 24 января

Федосеев день

Церковь в этот день чтила память Феодосия Великого, а в народе праздник прозвали Федосеевым днем. С ним на Руси связаны особые поверья: считалось, что именно в это время на улице буянит нечистая сила, которую выгнали из домов после Святок. Люди верили, что духи «колдуют» самые сильные морозы. От таких холодов ждали всяческих бед. Поэтому главной задачей было защитить себя, дом и семью.

День начинали с уборки жилища, чтобы очистить пространство и освободить место для всего нового. Печи топили жарко. Вечером собирались большой семьей за чаем с медом и лесным вареньем — эти сладости защищали от хвори. Обязательным ритуалом было мытье в бане, чтобы «отвадить» болезни.

Приметы

Оттепель — к ранней и затяжной весне.

Мороз — к позднему посеву яровых.

Ясный день, редкие облака — к морозу.

Снег с утра — к трескучим морозам.

Овцы дерутся между собой — погода будет ветреной.

Какие исторические события произошли 24 января

41 год — окружение Калигулы организовало против него заговор, закончившийся убийством императора Римской империи и его семьи и воцарением Клавдия.

1720 год — Петр I утвердил первый Морской устав Российской империи, систематизировавший правила военно-морской службы.

1919 год — в России издана директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая положила начало массовому красному террору большевиков против казаков и их семей.

1924 год — во французском городе Шамони начались соревнования, позже признанные первыми в истории зимними Олимпийскими играми.

1931 год — в Москве открылся «Ромэн» — старейший в мире профессиональный цыганский театр.

1939 год — в Чили землетрясение магнитудой 8,3 унесло жизни около 28 тыс. человек.

1944 год — началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция советских войск в годы Великой Отечественной войны.

1984 год — компания Apple выпустила в продажу первый персональный компьютер Macintosh, совершивший революцию в компьютерной индустрии.

2011 год — в аэропорту Домодедово произошел террористический акт. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли 37 человек.

Дни рождения и юбилеи 24 января

В 1732 году родился Пьер Бомарше — французский драматург и публицист, автор бессмертных комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».

— французский драматург и публицист, автор бессмертных комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». В 1776 году родился Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман — немецкий писатель-романтик, сказочник, композитор, художник. Одно из самых известных его произведений — «Щелкунчик и Мышиный король».

— немецкий писатель-романтик, сказочник, композитор, художник. Одно из самых известных его произведений — «Щелкунчик и Мышиный король». В 1848 году родился Василий Суриков — великий русский живописец, мастер масштабных исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка».

— великий русский живописец, мастер масштабных исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка». В 1873 году родился Дмитрий Ушаков — русский и советский филолог, один из составителей классического «Толкового словаря русского языка».

— русский и советский филолог, один из составителей классического «Толкового словаря русского языка». В 1901 году родился Михаил Ромм — советский кинорежиссер, народный артист СССР, автор фильмов «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм».

— советский кинорежиссер, народный артист СССР, автор фильмов «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм». В 1936 году родился Роман Филиппов — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Девчата», «Три толстяка», «12 стульев» и др.

— советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Девчата», «Три толстяка», «12 стульев» и др. В 1942 году родился Валерий Ободзинский — советский и российский эстрадный певец.

— советский и российский эстрадный певец. В 1943 году родилась Шэрон Тейт — американская актриса кино и телевидения.

— американская актриса кино и телевидения. В 1966 году родился Игорь Васильев — гандболист, олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды.

