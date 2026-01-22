Женщина оказалась на грани смерти и уговорила Бога вернуть ее к жизни

Женщина из Израиля оказалась на грани смерти после землетрясения в Китае, встретилась с Богом и уговорила вернуть ее к жизни. Об этом пишет Need To Know.

Мааян Себбаг путешествовала по Китаю в 2008 году, когда случилось Сычуаньское землетрясение. Израильтянка оказалась под завалами. Она сказала, что сразу же стала слышать два голоса. Один говорил, что она никогда не спасется, а другой утверждал, что все будет хорошо. Себбаг утверждает, что, когда она прислушивалась к первому голосу, надежда покидала ее, а второй предавал ей сил.

В итоге женщину вытащили из-под завалов. У нее была сломана челюсть и имелись другие тяжелые травмы. Спасатели отвезли ее к больнице, однако та была разрушена. На месте развернули мобильный медицинский пункт, но серьезной помощи там оказать не могли. Через несколько дней Себбаг почувствовала, что силы покидают ее.

«Меня словно поднимало, и я будто бы становилась единой с Землей. Темнота не пугала, а казалась домом. Местом, по которому я скучала всю жизнь», — рассказала израильтянка.

Затем, по ее словам, она услышала голос Бога. Он спрашивал, о чем она будет больше всего сожалеть. Себбаг почувствовала острую боль в животе, и поняла, что больше всего хочет стать матерью. Она стала уговаривать Бога вернуть ее к жизни.

«Он согласился, но мне были даны четкие указания. Как только взойдет солнце и кончится дождь, я должна буду начать идти», — рассказала женщина.

Она очнулась и отправилась искать больницу, несмотря на предостережения врачей. Это Себбаг удалось, но, находясь под наркозом в операционной, она снова оказалась на грани смерти. Женщина вспоминает, что перед ней появились две сияющие двери и нужно было выбрать между ними. Израильтянка напомнила себе, что хотела бы сделать в жизни, и вернулась.

Себбаг пришлось пройти через несколько месяцев восстановления, и в итоге она полностью выздоровела. Женщина стала матерью четверых детей и написала книгу о своем опыте.

«Смерть — это не конец. Это конец только одного из планов нашей личности. Если я смогла пережить такое, то все возможно», — подытожила она.

