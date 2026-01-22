Кто 200 лет назад выкопал глубочайший колодец в России

В России глубина обычного колодца редко превышает 10 метров. Но в истории есть примеры настоящего фанатичного упорства. В XIX веке в самом сердце Сибири, в Якутске, был создан уникальный объект — «колодец» глубиной 116 метров, вырубленный вручную в вечной мерзлоте. Ирония судьбы в том, что воды в нём так и не нашли, но он стал бесценным памятником человеческой решимости и первой научной скважиной в мире.

Миссия невыполнима: вода сквозь лёд

В 1827 году якутский купец Фёдор Шергин, столкнувшись с вечной проблемой нехватки питьевой воды в регионе, задумал амбициозный проект. На своём подворье он начал копать колодец, наивно полагая, что водоносный слой залегает где-то на глубине 15 метров. Но очень скоро выяснилось, что предстоит иметь дело не с землёй, а с каменным монолитом вечной мерзлоты.

Работа продвигалась мучительно медленно. К 1831 году, за четыре года изнурительного труда, удалось углубиться лишь на 32 метра. Осознав чудовищную стоимость предприятия, разорённый купец был готов отказаться от своей затеи.

Нежданный покровитель и новая цель

Случай сделал «дыру» Шергина местной диковинкой. На неё обратил внимание знаменитый полярный исследователь, барон Фердинанд Врангель, в то время — главный правитель Русской Америки. Его интересовали не призрачные грунтовые воды, а сама вечная мерзлота. Врангель предложил Шергину продолжить работы, пообещав полное финансирование от государства.

Воодушевлённый купец вновь нанял рабочих. Копать можно было только зимой: морозный воздух, опускаясь в шахту, вытеснял тёплый и затхлый, позволяя людям дышать. Год за годом, сантиметр за сантиметром, они вгрызались в ледяную толщу. К 1836 году глубина достигла невероятных 93 метров. Воды не было. В 1837 году Шергин докладывал в Петербург о новой отметке — 116,4 метра, приложив счёт на 1362 рубля. Но Врангель уже покинул пост, и обещанных денег купец так и не получил.

В качестве «утешительного приза» император Николай I наградил обманутого энтузиаста золотой медалью и бриллиантовым перстнем, что, конечно, не покрыло его колоссальных затрат.

Наследие без воды: от колодца к памятнику науки

О шахте Шергина вновь вспомнили уже в XX веке. В 1930-х советские учёные, изучавшие вечную мерзлоту, решили продолжить его дело с помощью бурения. Они углубили скважину ещё на 24 метра, достигнув отметки в 140 метров. Вода так и не появилась.

Поздние исследования дали исчерпывающий ответ на причину неудачи: толщина вечной мерзлоты в районе Якутска составляет около 600 метров. И купец, и учёные не прошли и четверти этого пути.

Но ценность шахты оказалась в ином. Она стала первым в мире рукотворным разрезом вечной мерзлоты, уникальным объектом для геокриологии. Сегодня Шахта Шергина — это не просто сухой колодец, а памятник истории и науки регионального значения. Напоминание о том, как неудачное коммерческое предприятие, движимое личной волей одного человека, превратилось в национальное достояние, пролившее свет на тайны подземного льда Сибири.