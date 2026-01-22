«Трианон»: кем в реальной жизни был предатель из фильма «ТАСС уполномочен заявить»

Лето 1984 года. В Лос-Анджелесе стартуют Олимпийские игры, но советские спортсмены там не выступают — СССР объявил бойкот. В это же самое время Центральное телевидение СССР начинает показ десятисерийного шпионского детектива «ТАСС уполномочен заявить…». Это не случайное совпадение. Премьера была приурочена к Олимпиаде специально, чтобы отвлечь зрителей. Но что куда важнее — сюжет сериала был взят из реальной, строго засекреченной операции КГБ по поимке агента ЦРУ, едва не сорвавшего ключевые ядерные переговоры.

© Кадр из сериала "ТАСС уполномочен заявить" Противостояние двух могущественных спецслужб - КГБ и ЦРУ - не раз становилось темой для советского кинематографа. Но, пожалуй, ещё ни один фильм в жанре политического детектива не сталкивался с такими преградами, как "ТАСС уполномочен заявить". Кадр из сериала "ТАСС уполномочен заявить".

Провал в Женеве: когда враг знает ваши карты

Середина 1970-х, разгар холодной войны. В Женеве идут сверхважные переговоры по Договору ОСВ-2, который должен был ограничить гонку стратегических вооружений. Но советская делегация столкнулась с парадоксом: американцы словно читали их мысли, заранее зная аргументы и уступки.

В КГБ пришло тревожное донесение от своего нелегала, внедрённого в структуры ЦРУ: из Москвы идёт утечка секретов. Агент, работающий на американцев, фигурировал под позывным «Трианон». Известно было лишь, что это советский дипломат, завербованный примерно год назад в столице Колумбии, Боготе.

Четверо под подозрением: круг сужается

Оперативники выявили всех сотрудников МИД, вернувшихся из Колумбии за последние два года. В фокусе оказались четверо, имевшие доступ к документам по ОСВ-2: Андрей Федотов, Александр Огородник, Николай Бобин, Ирина Бобина (жена Николая)

Вскоре от нелегала поступило уточнение: «Трианон» работает в МИДе. Ирина Бобина к тому времени уже уволилась, и осталась тройка главных подозреваемых: Федотов, Огородник, Бобин. За ними установили тотальную слежку.

Слабость дипломата: «вербовочная основа»

Особое внимание привлёк Александр Огородник. Выпускник МГИМО, разведённый, в личном деле характеризовался коротко: «В связях с женщинами неразборчив». Эта слабость и стала его ахиллесовой пятой.

Расследование в Боготе показало: осенью 1973 года Огородник познакомился там с сотрудницей культурного центра Пилар Баркала. Выяснилось, что Пилар — агент ЦРУ. Их роман был не случайностью, а тщательно спланированной операцией вербовки. Компромат на интрижку с иностранкой стал идеальным рычагом давления.

Внештатный сотрудник КГБ

Карьеру в МИДе Огородник начал с должности референта. Ему предстояло работать за границей, поэтому его вызвали в КГБ на собеседование. В случае с Огородником собеседование закончилось тем, что ему предложили стать внештатным сотрудником КГБ. Огородник был обязан встречаться с прикрепленными кураторами и сообщать обо всем, что происходило в МИДе.

Когда стало понятно, что, скорее всего, Огородник и есть Трианон, его вызвал к себе полковник Игорь Перетрухин – его куратор. После разговора Огородник попросил Петрухина дать ему возможность поговорить по телефону. После окончания разговора Перетрухин вызвал к себе помощника, чтобы он сопровождал "Волгу" шпиона. Он проехался по Краснопресненской набережной, часто останавливаясь в местах, которые показались сотрудникам КГБ странными – ни достопримечательностей, ни красивых видов. Тогда сотрудники КГБ сравнили эти фотографии с теми снимками, которые они сделали во время визита американцев. Маршруты совпали. Это не могло быть случайным совпадением. В этих местах были «тайники» - куда Огородник клал передаваемую информацию, а агенты ЦРУ передавали деньги и шпионскую технику. Теперь не оставалось сомнений, что Трианон – это Александр Огородник.

Разоблачение Огородника

Было принято решение перевербовать Огородника, сделав из него двойного агента. Было также решено установить в его квартире слежку. Для этой цели куратор Перетрухин позвал Огородника на неформальную встречу в бассейн. Они встретились в бассейне «Чайка» в центре Москвы. Операция называлась «Сауна». В сауне бассейна «Чайка» находилось несколько оперативных групп. Одна из них изображала друзей Перетрухина. Другая – постоянных посетителей. Еще одна группа находилась в фойе здания, и перед ней стояла главная задача.

Один из сотрудников КГБ умел делать массаж, и этим решили отвлечь внимание Огородника. За время, пока ему делали массаж, был изготовлен слепок ключей гаража и от входной двери его квартиры. Сотрудники КГБ знали, что Огородник скоро уедет в отпуск на юг. В это время они могли проникнуть в его квартиру и найти доказательства его предательства. Только от обыска не было прока – Огородник в квартире оставил «метки», по которым он мог понять, был в его квартире кто-то или нет. Поэтому решили установить камеру видеонаблюдения и аппаратуру прослушивания.

Вскоре сотрудники увидели, что Огородник достает фонарик, в котором батарейки служили в качестве тайника. Они «вызволили» Огородника из дома, чтобы можно было взять пленки из батарейки, и посмотреть, что это такое. Сотрудники КГБ приехали домой к Огороднику, взяли пленки – а включить фонарь не смогли. Создавалась ситуация, при которой Огородник мог понять, что за ним следят. Тогда было решено арестовать его, по статье «подозрение в шпионаже». Через час после допроса Огородник сознался в содеянном, и предложил сотрудничество. Это и нужно было сотрудникам КГБ. Это был первый шаг перевербовки Трианона.

Огородник поставил только одно условие – он напишет заявление в КГБ самостоятельно. Ему предложили ручку, но он отказался, и решил писать своей авторучкой. Огородник долго писал заявление, раскачивался из стороны в сторону, думал. Часть сотрудников отправилась в его гараж, чтобы взять открыть там тайники. С Огородником остался один сотрудник, и ему шпион сказал, что есть еще тайники в квартире. Сотрудник отвернулся, и Огородник открыл колпачок и принял яд, который находился в ней. Через сутки он умер в больнице Склифосовского.

Неофициальная версия смерти Огородника

Существует другая версия смерти Огородника, по которой он не покончил жизнь самоубийством, а был уничтожен сотрудниками КГБ. Этой версии придерживается исследователь истории спецслужб Олег Котов. По версии Котова, Огородника убили при аресте и преподнесли как смерть в результате отравления ядом. Доказательствами являются два факта: первый – что генерал Бояров, взяв на себя ответственность за «провал» операции, не получил даже выговора. Второй доказательный факт – что после рассекречивания документов по делу Огородника не было фото и видео его допросов и ареста в его квартире.