Самаркандская бумага: как древнее ремесло снова стало частью современной жизни

Иногда традиции исчезают надолго, но затем возвращаются — не как воспоминание, а как часть настоящей жизни. В Самарканде древнее искусство изготовления бумаги снова стало живым ремеслом. Здесь и сегодня вручную делают бумагу из коры тутового дерева, почти не меняя технологию, которой пользовались около тысячи лет назад. Это не декоративная реконструкция прошлого, а реальная практика, в которой каждый лист создаётся медленно и осмысленно.

История самаркандской бумаги начинается в VIII веке. До её появления в этих краях писали на папирусе и пергаменте, которые были дорогими и неудобными. Бумага из шелковицы оказалась прочной, гладкой и долговечной, поэтому быстро получила распространение. Её использовали для книг, писем и рисунков, а со временем она стала известна далеко за пределами Средней Азии — в арабском мире и на Западе. Многие рукописи на этой бумаге сохранились до наших дней, несмотря на возраст в несколько сотен лет.

Процесс изготовления и сегодня остаётся ручным: кору вымачивают, варят, превращают в мягкую массу и формируют листы с помощью специальной формы. После сушки бумагу полируют, и она приобретает ровную поверхность, лёгкий блеск и тёплый оттенок. К XIX веку ремесло почти исчезло, уступив место фабричному производству, но в конце XX века его возродили в посёлке Конигил под Самаркандом. Сейчас эту бумагу снова ценят художники и каллиграфы, а в 2025 году она получила охранный статус. В ней нет химии и машин — только природа и мастерство, поэтому у самаркандской бумаги есть будущее не только в музеях, но и в жизни.