Приметы и поверья на 23 января: что нельзя делать в день Григория Летоуказателя

По народному календарю 23 января — день Григория Летоуказателя. Православные верующие вспоминают в этот день святителя Григория, епископа Нисского, который жил в IV веке. Наши предки верили, что в этот день можно узнать, какой будет погода летом. Также в этот день планировали весенние полевые работы и готовили инвентарь к предстоящему севу.

В этот день проводили ритуал на привлечение богатства. Для этого нужно было трижды обойти вокруг стога сена против часовой стрелки, после чего взять из него горсть сена, принести домой и раскидать на крыльце. Также считалось, что на Григория Летоуказателя нужно уделить время домашним хлопотам.

Чтобы задобрить духа полей и урожаев Стоповика, люди отправлялись в поле и оставляли там в качестве угощения кусок пирога.

Женщины делали оберег для детей. Они брали со своей одежды, в которой ходили как минимум год, нитку и подшивали ею подол детской нательной рубашки.Таким образом мать символически передавала ребенку свою жизненную силу, которая обеспечивала ему защиту от бед и болезней.

23 января обязательно полагалось поесть мяса. По поверьям, это убережет человека от недугов и хворей на весь год.

В день Григория Летоуказателя запрещается жаловаться на судьбу и проблемы, иначе несчастий станет еще больше. Тот же, кто смотрит на неурядицы с оптимизмом, наоборот, сможет избавиться от них.

В этот день нельзя выбрасывать из дома мусор и выносить золу. Люди верили, что это принесет в будущем беды и неудачи. Также не стоит бравировать своими достижениями и богатством, чтобы не лишиться этого.

Еще один запрет гласит: не сквернословить. Грубое слово, произнесенное в этот день, может навлечь на человека горе и печали.

Если со стола упала ложка, ее нельзя поднимать до утра следующего дня, иначе в дом может явиться человек, который принесет дурные вести. Нельзя мыть посуду в чужом доме, например в гостях, чтобы не рассориться с хозяевами.

По народным приметам, если сороки сидят высоко на деревьях, скоро ударят крепкие морозы. Ясное небо и капель предвещают раннюю весну и жаркое лето. Если стога сена покроет иней, лето будет дождливым. Ветер, дующий с юга, — к частым грозам.