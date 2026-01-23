Огромные киты-убийцы окружили лодку с женщинами и попали на видео

Косатки, которых также называют китами-убийцами, в Атлантическом океане окружили гребную лодку с тремя женщинами. На видео обратило внимание издание Need To Know.

Три огромные косатки подплыли к лодке участниц соревнования The World's Toughest Row. В этом состязании спортсмены должны преодолеть почти 5000 километров от Канарских островов до Антигуа на восьмиметровой весельной лодке. Киты-убийцы заинтересовались судном с женским экипажем, в который входили британки Клэр О’Рейли и Рози Тонг и австралийка Мел Джарман.

«Они подошли прямо к лодке. Я имею в виду вплотную. Две с одной стороны и одна с другой. Они касались носа лодки, но не пытались сбить ее с курса. Им было просто любопытно», — описала встречу с животными О’Рейли.

При этом британка отметила, что, если бы косатки решили напасть на лодку, с ними вряд ли удалось бы справиться. Однако встреча прошла мирно. О’Рейли также рассказала, что за время путешествия они видели в океане атлантических марлинов и тунцов. Кроме того, одну из спортсменок ужалила медуза. Тем не менее их путешествие закончилось благополучно.

В декабре 2025 года сообщалось, что косатки в очередной раз напали на яхту и вывели ее из строя. Это произошло у берегов Португалии.

С мая 2020 года зафиксировано более 500 подобных инцидентов у Иберийского полуострова. Особенную озабоченность специалистов вызывает то, что поведение косаток явно изменилось — они стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычную скоординированность действий. Ведущий морской биолог Алекс Зербини, председатель научного комитета Международной китобойной комиссии, считает такое поведение «новой культурной традицией» косаток или «временной причудой», не имеющей очевидной адаптивной цели.