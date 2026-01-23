Бокасса: зачем СССР дружил с диктатором-людоедом

Советский Союз в своей внешней политике часто руководствовался простым принципом: враг моего врага — мой друг. Если африканский лидер громко заявлял о своей вражде к Америке и намерении строить «прогрессивное общество», он мог рассчитывать на поддержку Москвы, даже если под этой риторикой скрывалось нечто чудовищное. Так случилось и с Жан-Беделем Бокассой — одним из самых эксцентричных и кровавых диктаторов XX века, императором Центральноафриканской империи.

Солдат ставший императором

Его путь к власти начался далеко от тропиков Африки. Сирота с шести лет (отца расстреляли колонизаторы, мать покончила с собой), он мог стать священником, но выбрал другую судьбу — карьеру солдата. Бокасса храбро сражался в армии «Сражающейся Франции» генерала де Голля, участвовал в высадке в Нормандии и освобождении метрополии. Эта служба сделала его своим в глазах французских властей. Он дослужился до полковника, воюя за интересы Парижа в Индокитае и получая высшие награды.

Когда в 1960 году его родная страна, бывшая колония Убанги-Шари, обрела независимость как Центральноафриканская Республика (ЦАР), Бокасса оказался востребован. Его кузен, первый президент Давид Дако, назначил его начальником штаба. Но амбиции полковника были шире. В новогоднюю ночь 1966 года он совершил бескровный переворот и захватил власть.

Прогрессивный диктатор-людоед

Бокасса мастерски играл на противоречиях Холодной войны. Объявляя о социалистическом выборе и дружбе с СССР, он получал советские кредиты, оружие и приглашения в Москву. В 1970 году его торжественно принимали в СССР, а в «Артеке» и вовсе приняли в пионеры. Но за фасадом «прогрессивного лидера» скрывалась пугающая реальность.

По свидетельству личного врача Брежнева Евгения Чазова, советский повар, работавший на кухне во время визита диктатора, в ужасе сбежал, обнаружив в холодильнике Бокассы разделанные человеческие туши. Слухи о его каннибализме и чудовищной жестокости — например, о том, что неугодных он скармливал крокодилам или лично давил грузовиком, — не были пустыми сплетнями. В 1979 году, после протестов школьников, он приказал арестовать сотню детей: сорок были убиты и, по некоторым данным, употреблены в пищу, остальных он переехал на машине.

Неудобный союзник

Для СССР Бокасса был трудным и непредсказуемым партнёром. Он легко менял ориентацию: то восстанавливал отношения с Китаем (в пику Москве), то дружил с французским президентом Жискаром д’Эстэном, который называл его личным другом и охотился в его владениях. То объявлял себя мусульманином, то накануне своей фантастически пышной коронации в императоры в 1976 году (вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса по стоимости) вновь стал католиком.

Эта коронация, копирующая ритуал Наполеона, стала окончательным разрывом с какой-либо «социалистической» риторикой. Он провозгласил себя императором Бокассой I, ввергнув нищую страну в новые долги.

Итоги советской поддержки

Терпение Запада лопнуло, когда эксцентричность диктатора стала угрожать стабильности региона. В 1979 году, пока Бокасса гостил в Ливии, французские десантники провели операцию «Барракуда», совершили госпереворот и восстановили у власти его свергнутого кузена Дако. Любопытно, что сам Дако, вернувшись, правил не менее жёстко.

Бокасса, в итоге оправданный по обвинению в каннибализме, но осуждённый за другие преступления, вышел на свободу в 1993 году и тихо умер в 1996. Его история с СССР — это классический пример ослепления идеологией. Москва, стремясь расширить зону влияния и получить союзника в Африке, закрывала глаза на зверства режима, принимая лозунги за суть. Эта поддержка не принесла Советскому Союзу ни политических дивидендов, ни экономической выгоды, а лишь запятнала его репутацию сотрудничеством с одним из самых одиозных тиранов современности. Что касается Бокассы, то он использовал СССР точно так же, как и всех остальных — как источник ресурсов для поддержания своей безумной личной власти.