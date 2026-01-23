Кто учил правописанию классиков русской литературы

Весьма любопытно посмотреть, какой почерк был у наших самых плодовитых прозаиков - Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.

© Российская Газета

Мы читаем их уже набранных типографским шрифтом, как, впрочем, читали их и в XIX, и в начале ХХ века, когда впервые в журналах и книгах выходили их произведения. Но как эти же произведения выглядели в рукописном варианте?

И оказывается, многое зависело от того, какое начальное образование получили наши классики и кто учил их правописанию.

Лев Николаевич Толстой в гимназии не учился. Его обучали домашние учителя в Ясной Поляне, которые, похоже, о красоте письма несильно заботились. Возможно, именно поэтому почерк у автора "Войны и мира" и "Анны Карениной" был ужасный, если не сказать чудовищный. Словно он не писал чернилами, а из букв веревки сплетал.

Сегодня это представляет большую проблему для текстологов. Но даже при жизни Толстого не все члены его семьи могли разобрать его почерк. Да и сам он, по воспоминаниям родных, не всегда его разбирал.

Лист рукописи "Анны Карениной"

Серьезную трудность это представляло для его супруги Софьи Андреевны, которая была его помощницей и по ночам переписывали его черновики, готовя их для издания. Кстати, сама она обладала прекрасным почерком, в отличие от мужа.

Вот, скажем, как выглядит один лист черновика "Анны Карениной". Попробуйте разобрать, что здесь написано!

Зато Федор Михайлович Достоевский, подростком закончивший одно из лучших частных заведений Москвы - пансион Чумака на Новой Басманной, обладал, не сказать каллиграфическим, но весьма приличным и довольно разборчивым почерком. Но при этом любил на полях своих рукописей оставлять разные рисунки, смысл которых порой понятен только специалистам по изучению его наследия.

Лист рукописи романа "Бесы"

Максим Горький

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) хорошего начального образования вообще не получил, закончив только ремесленное училище в Кунавинской слободе Нижнего Новгорода. Но, похоже, на его почерк повлиял его дед, Василий Васильевич Каширин, который учил внука грамоте по рукописным старообрядческим книгам. Отсюда почерк Горького даже в зрелые годы напоминает так называемый полуустав - наклон букв справа налево и каждая буква отдельно.

Письмо Максима Горького А.И. Рыкову

Именно таким почерком, например, написано его письмо из итальянского Сорренто в Москву члену Политбюро ЦК партии ВКП(б) А.И. Рыкову в 20-е годы ХХ века.