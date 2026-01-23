Автомеханик отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но денег не получил

Автомеханик из Финляндии потерял работу из-за больничного, взятого после смерти кота, однако отсудил у работодателя деньги. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на местные СМИ.

По информации газеты, кот мужчины заболел настолько сильно, что его пришлось усыпить. Автомеханика настолько потрясла смерть животного, что он ушел на больничный и даже предоставил справку от врача. Однако работодатель отказался принять документы и поставил мужчине ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.

В конце концов финна уволили. Тогда механик обратился в районный суд, который вынес решение в его пользу. В итоге компания оказалась вынуждена выплатить бывшему сотруднику более 40 000 евро, включая компенсацию, оплату больничного и судебные издержки.

Отмечается, что денег мужчина при этом все равно не увидел - он умер еще до оглашения приговора. А 40 тысяч евро суд постановил включить в состав его наследства.