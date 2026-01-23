Bild: Финн отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но умер сам

Российская Газета

Автомеханик из Финляндии потерял работу из-за больничного, взятого после смерти кота, однако отсудил у работодателя деньги. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на местные СМИ.

Автомеханик отсудил 40 тысяч евро за увольнение из-за смерти кота, но денег не получил
© РИА Новости

По информации газеты, кот мужчины заболел настолько сильно, что его пришлось усыпить. Автомеханика настолько потрясла смерть животного, что он ушел на больничный и даже предоставил справку от врача. Однако работодатель отказался принять документы и поставил мужчине ультиматум: либо вернуться на работу, либо уволиться.

В конце концов финна уволили. Тогда механик обратился в районный суд, который вынес решение в его пользу. В итоге компания оказалась вынуждена выплатить бывшему сотруднику более 40 000 евро, включая компенсацию, оплату больничного и судебные издержки.

Отмечается, что денег мужчина при этом все равно не увидел - он умер еще до оглашения приговора. А 40 тысяч евро суд постановил включить в состав его наследства.