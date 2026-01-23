Истинное имя: какое самоназвание русских самое древнее

Слова «нохчи», «картвели» или «луораветлан» для многих звучат загадочно. На самом деле, это не экзотические термины, а самоназвания народов: так себя именуют чеченцы, грузины и чукчи. У каждого народа есть свое подлинное имя, и русские — не исключение. Каким же было наше древнее имя и как нас называли соседи?

Античные истоки: от антов до склавинов

Во времена, когда славяне были единым народом, античные авторы знали их под двумя именами. Первое — анты. Скорее всего, это было внешнее название, данное соседями, а не самоназвание. Второе — склавины — гораздо ближе к тому, как славяне называли себя сами, хотя и это слово претерпело изменения, перекочевав из славянских наречий в латынь.

Взгляд из Европы: Рутения и Московия

В Средневековье Европа использовала для обозначения Руси два основных названия. Первое — Рутения. Его происхождение связано с исторической ошибкой: европейские хронисты пытались найти преемственность между «варварами с севера» и известными по античным источникам кельтским племенем рутенов. Второе название — Московия — возникло естественно, от имени столицы русского государства.

Северные соседи: память об исчезнувших племенах

Порой названия России у других народов хранят память о древних, ныне исчезнувших племенах. Например, финны называют нашу страну Venäjä (Венайя), а русских — venäläinen (веналайнен). Это название восходит к балтийским славянам-венетам (вендам), с которыми финны столкнулись раньше, чем с русскими. Эстонцы, родственный финнам народ, используют схожее название — Venemaa (Венемаа).

Литовский вариант — Krievija (Криевия) — более точен с исторической точки зрения. Он происходит от имени восточнославянского племени кривичей, которые являются непосредственными предками русских, в то время как венеды были им лишь дальними родственниками.

От «Росс» до «Оросорсаг»: вариации знакомого корня

Чаще всего название России в других языках происходит от корня «Росс» или «Рус», хотя и в причудливых формах. Например, венгры говорят Oroszország (Оросорсаг). Иногда эти изменения настолько значительны, что исходное слово угадывается с трудом. «Уехал в Русь»: как называли себя наши предки В Древней Руси люди чаще идентифицировали себя по племенной принадлежности: кривичи, древляне, поляне. Любопытно, что новгородцы называли себя словенами, а слово «Русь» применяли к южным княжествам. В берестяных грамотах можно встретить фразы вроде «уехал в Русь», что для современного уха звучит странно: как будто Новгород Русью не был.

Чувство общности, конечно, существовало, но в эпоху феодальной раздробленности на первый план выходили местные, а не общерусские интересы. Ситуацию изменило монгольское нашествие XIII века. Суровая необходимость объединиться против общего врага стала катализатором для формирования единого национального самосознания.

Как метко заметил историк Лев Гумилёв:

«На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне… а ушли с него — русские».

Именно в борьбе за свободу родилось то самое имя, которое объединило множество племен в один великий народ.