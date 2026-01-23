Аппендицит оказался дочерью: неожиданная история женщины из графства

На знавшая о беременности британка из графства Йоркшир приняла схватки за приступ аппендицита и родила здоровую дочь. Об этом пишет What's The Jam.

© Lenta.ru

21-летняя сотрудница стоматологической клиники Деми-Ли Сефтон из Лидса со школы встречалась с юношей по имени Брэд Баррингтон, но заводить детей они не собирались, пока не купят дом. 12 мая 2025 года Сефтон почувствовала боль в животе. Она решила, что у нее болезненная менструация, выпила обезболивающие и попыталась уснуть. Однако боль усиливалась, и под утро британка решила, что у нее аппендицит.

Женщина позвонила матери и вызвала скорую. Прибывшие врачи объявили, что Сефтон как минимум на седьмом месяце беременности и у нее начались схватки. Британка призналась, что была в шоке, так как менструации шли у нее в обычном режиме с редкими задержками, но такое случалось и раньше. Она попыталась дозвониться Баррингтону, но он не брал трубку. В итоге Сефтон доставили в больницу, где она через 45 минут родила здоровую девочку, которую назвали Хейзел.

Британка призналась, что очень боялась за здоровье ребенка, так как во время скрытой беременности продолжала выпивать. Однако на дочери это никак не сказалось. Врачи объяснили, что плод развивался у дальней стенки матки, из-за чего живот Сефтон почти не увеличился и она не чувствовала толчков.

Молодая мать призналась, что уход за ребенком оказался сложнее, чем она предполагала, но она не променяла бы этот опыт ни на что на свете. Стефтон также пошутила, что они с Баррингтоном планировали завести сына и дочь, так что половина пути пройдена.

Ранее в США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Мальчик развивался вне матки и оказался совершенно здоров.