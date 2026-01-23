Шесть гривен за лот: какой была работорговля на Руси

Торговля людьми на Руси не была теневой практикой — она регулировалась законами, фиксировалась в документах и воспринималась как обычная часть экономической жизни. Цены на «живой товар» колебались в зависимости от эпохи, региона и обстоятельств, но всегда оставались предметом чёткого учёта.

«Русская Правда»

Основой для оценки стоимости человека в Киевской Руси служил свод законов «Русская Правда» XI века. Согласно ему, за холопа полагалось платить 5–6 гривен, что равнялось примерно 200 граммам серебра. Однако в реальности цена могла резко падать — например, после масштабных военных поражений. В 1169 году, как свидетельствует Ипатьевская летопись, новгородцы, разбив суздальцев, захватили так много пленных, что рыночная стоимость человека рухнула до 2 ногат (около 40 граммов серебра). Для сравнения: овца тогда стоила 6 ногат, а лошадь — 60. То есть человек мог оцениваться в 30 раз дешевле лошади.

Русские рабы на рынках Европы

С XIII века наладился устойчивый канал поставок «живого товара» из русских земель в Европу через черноморские порты. В итальянских городах, таких как Венеция, рабы из Восточной Европы пользовались спросом. Сохранившиеся документы показывают, что в 1361 году средняя цена за такого раба составляла около 139 лир (70 граммов золота). Примечательно, что женщины ценились выше мужчин, особенно молодые и красивые.

Внутренний рынок

В Московском государстве XV–XVII веков цена холопа колебалась от 1 до 5 рублей в зависимости от периода. Во времена Бориса Годунова человек стоил 4–5 рублей, а в Смуту — всего 2. Сохранилась «полная» (купчая) 1594 года из Новгорода, где некий Семён Всеславин купил мужчину по имени Фёдор «за два рубля денег новгородских», дополнительно уплатив государству пошлину в 16 граммов серебра.

На окраинах империи торговля людьми также процветала. В 1740 году капитан астраханского гарнизона в письме коменданту Царицына упоминал, что приобрёл 20-летнего калмыка за 8 рублей. В Сибири же, где не хватало рабочих рук, в середине XVIII века за взрослого мужчину просили до 25 рублей, за женщину — 15–20.

Крепостные

К XVIII веку крепостные крестьяне уже ценились значительно выше скота. В описи имущества костромского помещика 1782 года 40-летнего мужчину оценили в 30 рублей, его жену — в 10, а рыжего мерина — всего в 2 рубля. Однако цена сильно зависела от умений и местоположения. В отдалённых деревнях крестьянскую девушку можно было купить за 5 рублей, а в Петербурге за талантливых людей платили тысячи. Граф Разумовский, например, продал князю Потёмкину целый оркестр крепостных музыкантов за 40 000 рублей.

Курс раба

Любопытно, что в Средней Азии рабы традиционно стоили несколько дороже, чем в России. Но самые высокие цены устанавливались на трансатлантических рынках: в Северной Америке за взрослого чернокожего мужчину в разное время платили 2–3 тысячи фунтов стерлингов, что несопоставимо с «расценками» на русских холопов.

Таким образом, торговля людьми на Руси была варьирующимся, но обыденным явлением, цена на человека зависела от войны, региона, пола, умений и исторического периода. И даже когда крепостное право формально регулировало отношения, человек часто оставался товаром с четко обозначенной стоимостью — порой сравнимой со скотом, а порой — с настоящим сокровищем.