Загадочный миллионер купил руины замка и объявил себя наследником короля

На скалистом шотландском побережье уже много веков высится грозный средневековый замок Дански — точнее, его живописные руины. Осенью 2025 года он неожиданно появился в объявлениях о продаже с пометкой «дом на одну семью». Местные жители с удивлением узнали, что все это время замком владел эксцентричный немецкий миллионер Дитер Штанцеляйт. Он сколотил состояние на редких скрипках и до конца своих дней верил, что его отцом был король. «Лента.ру» попыталась выяснить, что за романтическая фантазия им двигала и почему ей не суждено было сбыться.

Таинственный владелец замка

Жители отдаленного поселка Портпатрик в Шотландии были озадачены, обнаружив, что главная местная достопримечательность — руины замка Дански XII века — выставлена на продажу на сайте Rightmove.

В странном объявлении риелторы из Strutt and Parker описывали памятник национального значения как «дом на одну семью», «волшебное место» и «идеальную локацию для съемок драматических кинематографических сцен». Выкупить источенные ветром древние камни можно было за 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллиона рублей).

Люди и не подозревали, что замок, считавшийся символом побережья, находится в частной собственности. Википедия много лет утверждала, что руины принадлежат некоей леди Эми Макфолл, однако доказательств существования такого человека найдено не было.

Настоящим владельцем замка, как выяснилось, с 1999 года является уроженец Германии, миллионер Дитер Штанцеляйт.

Мечта, которая не сбылась

Штанцеляйт купил замок накануне наступления нового тысячелетия за 75 тысяч фунтов стерлингов (сегодня это соответствует примерно 8,8 миллиона рублей). Эта покупка стала частью его «шотландского шопинга» — тогда же он приобрел соседний остров Орнси.

Уже в 2001 году немец пожалел о спонтанной покупке и выставил Орнси на продажу за 250 тысяч фунтов (около 26,2 миллиона рублей), а вот замок он оставил себе. По словам его дочери Сюзанны, причиной была давняя мечта — сделать снова жилым замок, который, согласно историческим документам, лежал в руинах с середины XVII века.

«После покупки острова ему стало ясно, что это совершенно непрактично. А замок он хотел сделать жилым, но этим планам не суждено было осуществиться. Это досадно, потому что он очень любил замок и всегда говорил, что это самое фантастическое место на земле. Я впервые посетила его в этом году и играла на скрипке среди руин — это было волшебно», – Сюзанна дочь Дитера Штанцеляйта

Штанцеляйт так и не приступил к восстановлению здания. Поскольку замок охраняется государством, едва ли это ему удалось бы: фотографии в объявлении красноречиво демонстрируют потрескавшиеся стены и покосившуюся кладку — последствия сотен лет воздействия суровых ветров и соленого морского воздуха.

В описании говорится:

«Замок лежит в руинах, но фрагменты его величественной архитектуры со стенами толщиной пять футов все еще стоят. Они дают представление о системе укреплений и оригинальности планировки».

Что вообще можно сделать с замком, имеющим статус памятника? Это главный вопрос, возникающий у любого покупателя.

«Присвоение статуса памятника обеспечивает определенную степень защиты, и эта ответственность ложится на владельца, — отвечает Брюс Гиттингс, эксперт из Эдинбургского университета. — Цель — сохранить остатки постройки, насколько это возможно, в том виде, в каком они существуют сегодня. Владельцы памятников не обязаны поддерживать или улучшать состояние своих объектов, хотя это и поощряется. Чтобы внести изменения, провести техническое обслуживание или выполнить какие-либо работы на территории памятника или вокруг него, необходимо получить разрешение. Даже установка забора или проход по территории с металлоискателем без разрешения потенциально является уголовным преступлением. Было бы весьма необычно, если бы власти разрешили вернуть разрушенному замку жилое или иное назначение».

Таким образом, мечта Штанцеляйта о восстановлении замка с самого начала была под большим вопросом.

«Изгнанный принц» с покалеченной психикой

Местные уже и забыли, что при покупке замка Штанцеляйтом в 1999 году многие выражали недовольство: их возмущало, что шотландскую землю и историю собираются продать чужакам.

Миллионер оправдывался, рассказывал, что его мать якобы была из клана Макдональдов с острова Скай, и обещал, что «раскроет туристический потенциал Дански».

«Я люблю Шотландию и все, что она собой представляет, и я очень счастлив, что смог купить кусочек своей родины. Если у меня не получится в Румынии, я всегда могу сбежать в Шотландию», – Дитер Штанцеляйт, миллионер

Штанцеляйт неспроста упоминал Румынию. Примерно с 1993 года он безуспешно пытался доказать, что является биологическим сыном покойного румынского короля Михая I.

Михай был последним румынским монархом. Он известен как первый и единственный король-коммунист, поскольку именно при нем страна перешла на социалистические рельсы. Несмотря на это 30 декабря 1947 года Михая вынудили отречься от престола. Бывший король провел остаток жизни в Швейцарии. Его не стало в 2017 году.

«Однако в действительности моим биологическим отцом является Его Величество Король Румынии Михай I, о чем мне всегда было известно и что впоследствии было подтверждено моей приемной матерью, госпожой Ирмгард Штанцеляйт. Она призналась (а точнее, подтвердила), что в начале 1945 года меня, ребенка, в крайне тяжелом состоянии, раненого и истекающего кровью, оставили на ее попечение незнакомцы. Из сострадания она согласилась принять меня, тем более что в тот период супруги ухаживали за своим сыном, который доживал свои последние дни и вскоре скончался. Его звали Дитер Штанцеляйт, и впоследствии я по сути заменил его», – Дитер Штанцеляйт, миллионер

Штанцеляйт ссылался на собственное расследование, в ходе которого он якобы установил контакты с историками и свидетелями, подтвердившими версию о его происхождении от монарха и британки Нериссы Боуз-Лайон. Он утверждал, что его настоящие родители поженились тайно. Брак окончился трагическим образом, когда солдаты СС расстреляли Нериссу на глазах у сына.

Штанцеляйт предоставил несколько документов, в том числе свидетельство о том, что у Нериссы родился мальчик, которого назвали Николай-Василь, свидетельство о ее браке с Михаем и несколько якобы засекреченных документов из румынских архивов. Однако ни один суд не принял во внимание эти бумаги, ссылаясь на их сомнительное происхождение и отсутствие юридически значимых доказательств.

Штанцеляйт требовал проведения ДНК-экспертизы, чтобы установить отцовство тогда еще живого короля Михая. Однако после запроса суда в Германии король, по всей видимости, так и не предоставил образцы своей ДНК для анализа. В 2016 году апелляционный суд Румынии окончательно отказал Штанцеляйту, оставив в силе старую запись в его свидетельстве о рождении, где отцом указан Макс Бернхард Штанцеляйт.

Продажа любимого замка

О раннем детстве миллионера доподлинно известно лишь то, что ему в очень юном возрасте пришлось бежать от нацистов. Эти детские воспоминания сильно повлияли на него. Он смог выстроить успешный и прибыльный бизнес, торгуя редкими антикварными скрипками, однако стресс от старой травмы оставался с ним всю жизнь. Именно с этим связывает фантазии отца его дочь Сюзанна. Она считает, что Штанцеляйт страдал от психоза, развившегося на почве посттравматического стрессового расстройства.

«Его одержимость идеей, что он «изгнанный принц», стала печальным результатом работы спутанного сознания», – Сюзанна, дочь Дитера Штанцеляйта

Миллионер любил свой шотландский замок на родине воображаемой матери, но последние годы он провел в Бухаресте и считал румынскую столицу своим настоящим домом.

«Мне очень, очень жаль, но мой дом — в Румынии», — заявил он, когда выставил на продажу остров Орнси.

Замок же оказался на рынке недвижимости не по воле владельца. Несколько лет назад Штанцеляйт стал страдать от симптомов деменции, которые постепенно усиливались. Со временем ухаживать за ним стало так трудно, что семья приняла решение поместить его в дом престарелых.

За эти годы от состояния Штанцеляйта почти ничего не осталось — до такой степени, что не хватало даже на лечение, поэтому Сюзанна решила продать замок. По крайней мере так она объяснила свое решение журналистам.

«В покупке собственных руин есть что-то неоспоримо романтическое — и замок Дански предлагает эту романтику в полной мере. Возвышаясь на утесе с видами на западное побережье Шотландии и Северную Ирландию, он обладает грандиозным кинематографическим потенциалом, что объясняет, почему его неоднократно использовали в качестве съемочной площадки», — говорит о Дански старший риелтор из эдинбургского офиса Strutt & Parker Иан Корбетт-Или.

Он, однако, осторожно добавляет: «Конечно, существует потенциал для реставрации при получении необходимых разрешений от органов планирования, но, с другой стороны, его можно оставить и в том виде, в каком он есть сейчас».

«Это частично памятник, частично съемочная площадка и частично тема для разговора — такая вещь, которую покупаешь скорее сердцем, чем головой», – Иан Корбетт-Или, старший риелтор из эдинбургского офиса Strutt & Parker

Так или иначе, история замка Дански — это памятник не только шотландской истории, но и человеческим мечтам, порой столь же величественным и призрачным, как руины на скалистом побережье.