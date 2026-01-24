«Этот теракт изменил систему». Кто стоял за взрывом в Домодедово 15 лет назад

15 лет назад, 24 января 2011 года, столичный аэропорт Домодедово потряс мощный взрыв: террорист-смертник Магомед Евлоев привел в действие самодельную бомбу. Организаторы кровавого преступления ради максимального международного резонанса решили сделать местом взрыва зал прилета международных рейсов. В результате среди погибших и пострадавших при теракте оказались известные люди из разных стран мира, что навсегда изменило правила безопасности в российских аэропортах. Историю громкого преступления и его расследования вспомнил корреспондент «Ленты.ру» Владимир Седов.

24 января 2011 года. В зале прилета международных рейсов Московского аэропорта Домодедово многолюдно — он полон пассажиров, встречающих, посетителей кафе и вездесущих таксистов. В толпе никто не замечает смуглого худого молодого человека, одетого в куртку, которая слегка топорщится снизу. Он спокоен и, кажется, кого-то ждет.

Незнакомец в самом деле выжидает момент, когда пассажиры сразу нескольких международных рейсов потянутся на выход. В этот момент он заходит вглубь толпы, секунды спустя гремит оглушительный взрыв, который раскидывает людей в разные стороны и окрашивает зал прилета их кровью.

***

Момент взрыва в Домодедово попал в объективы камер наблюдения: на кадрах видна белая вспышка, которая на секунду затмила все. Когда изображение вернулось, перед операторами предстала страшная картина: множество людей, раскиданных по залу прилета, убитых и искалеченных взрывной волной.

Очевидцы вспоминали: на несколько секунд у них перехватило дыхание, стало нечем дышать. Тех, кто не потерял сознание при взрыве, сильно контузило, они были полностью дезориентированы и не могли понять, чья кровь на них — чужая или их собственная.

«Ничто не предвещало беды, я встречал друга. И вдруг — я на полу, а вокруг — дым, крики и кровь», – Николай, один из пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово

Спастись удалось тем, кто стоял за бетонными колоннами аэропорта и поодаль от эпицентра взрыва. Все помещение зала прилета моментально заволокло дымом.

«Бомба взорвалась в пяти-шести метрах слева от меня. Мгновение после взрыва — и я на полу. В сознании, только ужасный звон в ушах был. Клубы черного дыма, вокруг лежат люди. Спасло только то, что между мной и смертником много людей стояло. По-моему, из них вообще никто не выжил», – Дмитрий, один из пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово

Едва придя в себя, выжившие бросились на выход из задымленного зала, чтобы глотнуть свежего воздуха. Сотрудники зала аэропорта, взяв себя в руки, оказывали помощь тем, кто не мог идти. Один из раненых вспоминал, как стюарды приводили людей в чувство с помощью нашатыря, их мужество и спокойствие сводили панику на нет.

Те, кто пострадали меньше, тоже помогали раненым: несколько мужчин схватили багажные тележки, погрузили на них посеченных осколками людей и повезли на выход. Пронзительный пост одной из сотрудниц Домодедово, написанный в эти минуты в соцсетях, быстро попал в выпуски новостей по всему миру.

«Молитесь — у нас на работе взорвали бомбу», – сообщение сотрудницы аэропорта Домодедово в соцсетях

К слову, взрыв в Домодедово считается первым в России терактом, о котором жители страны вначале узнали из соцсетей — и лишь потом из официальных СМИ.

«Все пропиталось кровью»

Как вспоминали очевидцы, после взрыва с автостоянки к зданию аэропорта бросилось множество водителей — они несли автомобильные аптечки, бинты, жгуты, антисептики и обезболивающие таблетки сразу шли в ход. Шокированные люди, к которым уже неслись экипажи скорой помощи, даже не понимали всей тяжести своих ран.

«Насколько серьезными оказались наши раны, я понял только в машине скорой помощи, когда мы сняли обувь и одежду. Все, что было под верхней зимней одеждой, пропиталось кровью», – Сергей, один из пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово

Как позже установят эксперты, самодельное взрывное устройство (СВУ), которое активировал террорист-смертник, было начинено обрезками труб, болтами, гайками и металлическими шариками, его мощность составляла около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв унес жизни 37 человек, еще 170 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: РИА Новости

Организаторы теракта добились своего: об их кровавом преступлении заговорил весь мир. Свою роль в этом сыграло и то, что среди пострадавших оказались известные иностранцы. Словацкий актер Любош Костельный получил тяжелую травму ноги и был прооперирован в одной из московских больниц. Вместе с ним пострадала словацкая актриса Зузана Фиалова.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила известный драматург из Одессы, 30-летняя Анна Яблонская, которая прилетела в Москву на вручение премии «Искусство кино». После ее гибели родные нашли в дневнике Яблонской пророческую запись: «Мне кажется, у меня осталось мало времени».

Фото: РИА Новости

В ликвидации последствий теракта приняли участие 40 единиц техники и 167 сотрудников МЧС России, десять автомашин противопожарной службы и 56 бригад скорой медицинской помощи. Взрыв не привел к массовой отмене рейсов, но примерно десяти бортам, находившимся в воздухе, пришлось уйти на запасной аэродром.

Президент России Дмитрий Медведев после теракта пересмотрел планы своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), а также приказал усилить меры безопасности во всех аэропортах России.

Цена сокращения

По факту трагедии в Домодедово Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела сразу по четырем статьям — 105 («Убийство»), 205 («Терроризм»), 222 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

Следователи выяснили, что, в отличие от зоны вылета, где пассажиров пропускали через металлоискатели и досматривали сотрудники службы безопасности, зона прилета в Домодедово была практически не защищена. Рамку металлоискателя с единственным дежурным возле него на входе было легко обойти, что террорист и сделал.

«Когда собственники аэропорта получали лицензию, там было четко прописано обеспечение безопасности. В определенный момент они этот пункт убрали и сократили людей, которые должны были заниматься безопасностью», – Владимир Маркин, в 2011 году — официальный представитель СКР

Фото: Лента.ру

В первое время выдвигались самые разные версии по поводу организации теракта. Говорили о группе смертников, женщине-смертнице в черном одеянии, подорвавшем себя мужчине арабской внешности и о том, что взрывов якобы было два. Однако на деле расследование привело на Северный Кавказ.

Исполнителем преступления оказался 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев, приехавший в Москву за три дня до теракта. Его личность установили благодаря ДНК-экспертизе останков. Позже в сети появились кадры встречи Евлоева с лидером кавказского бандподполья Доку Умаровым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

После того как личность исполнителя была установлена, сторонники Умарова взяли на себя ответственность за теракт, пообещав россиянам множество подобных кровавых терактов на протяжении года.

По кровавым следам

Как установили следователи, Магомед Евлоев был родом из села Али-Юрт — пригорода Магаса, столицы Ингушетии. В детстве молодой человек получил травму головы, из-за чего страдал нервным расстройством. Особенности личности Евлоева сделали его легкой целью для вербовщиков из бандподполья, которые склонили Магомеда к теракту.

Чтобы окончательно сломить волю смертника, его накачали наркотиками и психотропными препаратами — их следы в крови террориста обнаружили эксперты. Кураторов Евлоева — четырежды судимого бывшего участника бандгруппы Хасана Нажаева, Рамзана Халиева, Хасу и Анжелу Баталовых — оперативники задержали на Киевском вокзале в Москве 15 февраля 2011 года.

Фото: Лента.ру

Злоумышленники сели в поезд до Кишинева, надеясь скрыться за границей, но уголовный розыск сорвал их планы. На допросе выяснилось, что Евлоева готовил к теракту лично Аслан Битюкаев — один из командиров возглавляемого Доку Умаровым «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация).

Битюкаев пользовался авторитетом среди террористов и был командиром так называемого юго-западного сектора организации Умарова; именно он полгода обрабатывал Евлоева и подсадил его на сильнодействующие препараты.

Позже в Ингушетии задержали братьев Илеса и Ислама Яндиевых (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которые сопровождали смертника от конспиративной квартиры до аэропорта Домодедово. По данным следствия, атака на столичный аэропорт (автомобиль, связь и аренда квартиры) обошлась в 500 тысяч рублей.

«Террористический акт был организован лидером террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умаровым, в подчинении которого находился так называемый батальон смертников под руководством Аслана Битюкаева по кличке Хамзат и Супьяна Абдуллаева по кличке Рыжий Супьян. (...) В состав ОПС входило порядка 35 человек», – Владимир Маркин, в 2011 году — официальный представитель СКР

Между тем, по данным следствия, изначально террористы планировали осуществить взрыв в новогоднюю ночь в самом сердце Москвы — на Манежной площади. Бомбу на площадь должна была доставить девушка-смертница, а вся подготовка шла в домике, арендованном в Кузьминском парке.

Ее пояс шахида планировали активировать при помощи отправленной СМС, но в дело вмешался случай: сразу после боя курантов оператор направил на телефон, связанный с бомбой, праздничное поздравление, и взрыв грянул еще до того, как смертница добралась до места теракта, что спасло множество жизней.

Бомбы, пули и яды

Возмездие за теракт в Домодедово не заставило себя ждать. 28 марта 2011 года базу причастных к преступлению террористов в горно-лесистой местности Ингушетии атаковали боевые вертолеты, а затем спецназ. В результате спецоперации были ликвидированы 17 боевиков.

Их троим подельникам — Рустаму Альтемирову, Заурбеку Амриеву и Берг-Хаджи Мусаеву — удалось бежать за границу. Они осели в Стамбуле, где в сентябре 2011 года их расстрелял неизвестный киллер. Главного организатора теракта Доку Умарова отравили в сентябре 2013 года — по некоторым данным, это сделал российский агент, завербованный спецслужбами.

Фото: Лента.ру

Тела Умарова и четырех членов его банды удалось найти лишь в 2017 году, что стало знаковым событием в истории борьбы с терроризмом на Северном Кавказе.

«Обнаружение останков Умарова ознаменовало окончательное поражение бандподполья, действовавшего в Чечне», – Сергей Гончаров, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Общий объем уголовного дела о взрыве в аэропорту Домодедово составил 117 томов. В ноябре 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению Ислама Яндиева, Башира Хамхоева и Илеза Яндиева. Ахмед, брат Магомеда Евлоева, который втянул его в террористическую деятельность, получил десять лет колонии общего режима. Наиболее беспокойным из осужденных оказался Ислам Яндиев.

Возмущенный условиями отбывания наказания, он несколько раз судился с Генпрокуратурой, ФСИН и Минфином, указывая в исках, что испытывает нравственные страдания из-за неудобств во время пребывания в СИЗО, на этапе и в колонии.

В частности, Яндиев жаловался на наручники при конвоировании, нехватку личного пространства и солнечного света в камере, а также на отказ подселить к нему соседа-арестанта. Кроме того, ему не нравилось отсутствие ремонта в камерах — отваливающаяся штукатурка и пыль. Все жалобы террориста суд оставил без удовлетворения.

***

Теракт в Домодедово стоил должностей начальнику линейного УВД в аэропорту Домодедово и двоим его заместителям — они были уволены. Генерал милиции Андрей Алексеев, начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО), также покинул свой пост.

После январской трагедии в России прошли массовые проверки аэропортов, а также других транспортных и административных объектов, где ужесточили меры безопасности. Там повсеместно появились рамки металлодетекторов, сканеры ручной клади и багажа, был введен обязательный досмотр на входе.

Сегодня пассажирам из-за всех этих мер безопасности приходится заранее приезжать в аэропорт. Но благодаря этим мерам повторения трагедии, которая 15 лет назад потрясла всю Россию, до сих пор удается избежать.