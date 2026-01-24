Пропавший кот преодолел 250 километров, чтобы вернуться домой из другой страны

Кот преодолел 250 километров и вернулся в родную страну спустя пять месяцев после пропажи
Пропавший кот по кличке Филу сам вернулся домой во Францию из другой страны. Как пишет France Info, для этого он преодолел 250 километров.
Хозяева кота Эвелин и Патрик Сир отдыхали вместе с ним и детьми в Испании. В начале августа 2025 года они возвращались в родную коммуну Олонзак. По пути семья заехала на заправку, во время остановки Филу сбежал. Сиры обнаружили это гораздо позже. Сначала они надеялись, что кот просто прячется в автодоме, но он так и не вышел на их зов и запах еды.
На следующий день после пропажи питомца они вернулись к той заправке и сообщили о сбежавшем коте. Кроме того, французы обратились за помощью к местным организациям защиты животных. Несмотря на их усилия, Филу все никак не могли найти. Сиры уже стали потеряли надежду, как спустя пять месяцев, 9 января, их осчастливила женщина по имени Элен.
Элен жила на окраине Олонзака. Она рассказала, что 9 декабря нашла голодного Филу и решила, что он бездомный кот. Она подкармливала его, пока однажды не заметила, что он кашляет. Испугавшись за здоровье кота, женщина отнесла его к ветеринарам. Врачи обследовали его и нашли чип, благодаря которому вышли на Эвелин и Патрика.
Как коту удалось добраться до родной коммуны — не знает никто. Примечательно, что Филу вернулся незадолго до дня рождения хозяйки.
«Мне кажется это все большим совпадением: мы потеряли его 9 августа, 9 декабря Филу нашли, а 9 января он вернулся домой», — отметила она.
