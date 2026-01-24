Почему 536 год нашей эры считается самым страшным в истории

Период с V по X век в Западной Европе историки часто называют «Темными веками». Традиционно виной тому считают Великое переселение народов и крушение Рима. Однако последние исследования указывают на более неожиданную и глобальную причину упадка — катастрофическое изменение климата, источником которого стало событие за тысячи километров от Италии.

© globallookpress

Мир в сумерках

После 534 года от Рождества Христова наступила странная эпоха. Современники описывали солнце, которое «светило подобно луне, без лучей», а густой туман окутал континент на полтора года. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал о нескончаемых сумерках, повлекших за собой неурожай, голод и вымирание целых областей. В Ирландии хроники фиксируют катастрофический голод. Данные из Китая, где летописная традиция была сильнее, ужасают: на севере страны от холода и голода погибло до 80% населения, а летние температуры падали до 2 градусов по Цельсию.

Результатом стал цивилизационный коллапс. Грамотность и ремёсла пришли в упадок, масштабное строительство и чеканка монет прекратились, Европа надолго вернулась к натуральному обмену. Источников об этом времени сохранилось крайне мало — вести хронику в голодающем, охваченном ужасом мире было некому.

Каскад катастроф

Климатический удар середины VI века был лишь началом. Ослабленную Европу в 541 году опустошила Юстинианова чума, первая в истории пандемия бубонной чумы.

Параллельно истощающая война Византии за возвращение Италии и Африки, которую вёл полководец Велизарий, добила остатки римской инфраструктуры. Даже Вечный город Рим был захвачен и разорён. Комбинация этих бедствий отбросила Европу на столетия назад.

Виновник найден в леднике

Долгое время причина «солнечного затмения» 534 года оставалась загадкой. Ответ нашли климатологи из Гарвардского университета во главе с Майклом Маккормиком. Изучив керны льда из швейцарского ледника Колле Нифетти, они обнаружили в слоях, относящихся к середине VI века, аномально высокую концентрацию вулканического пепла.

Частицы висмута и серы указали на колоссальное извержение, вероятнее всего, вулкана в Исландии. Выброшенный в стратосферу пепел образовал гигантский аэрозольный щит, который на годы затмил солнце, вызвав эффект «вулканической зимы». Эту теорию подтверждают и независимые данные: годичные кольца древних деревьев на Алтае того периода показывают резкое замедление роста, а пробы льда из Гренландии содержат те же вулканические сигнатуры.