Секретное оружие: история «девичьей команды» в блокадном Ленинграде

Одна из главных дат Великой Отечественной войны День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечается 27 января. Удивительный факт: город спасали даже собаки. Секретные страницы битвы за город в материале корреспондента «МИР 24 Матвея Королева.

© Mir24.TV

Для освобождения Ленинграда необходимо было мобилизовать все ресурсы, которые были в осажденном городе. Чтобы помочь солдатам Рабоче-крестьянской Красной армии, сформировали целый отряд истребителей танков. Его бойцами стали юные девушки, а их сослуживцами – обученные собаки. Военное звено прозвали «девичья команда».

«Девичья команда» появилась летом 1941 года. Фашисты рвались в Ленинград. На город трех революций непрерывно шли танковые колонны.Чтобы противостоять им, в Ленинграде и начали формировать отряд истребителей танков. Военные дрессировщики должны были обучить собак подрывать вражеские бронемашины.

В команду записывали тех, у кого был хоть какой-то кинологический опыт. Осенью 1941-го в отряде 200 девчонок. Почти всем по 18-19 лет. Чтобы попасть на фронт, некоторые приписали себе лишний год-два.

Вера Иванова заведующая сектором «Диорама» музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» «Девчонкам выдали такие большие сапоги, что нога проворачивалась в этих сапогах. Они однажды подшутили над своим командиром. Когда тот дал команду: «Кругом!», они повернулись, а носки сапог остались на месте».

На единственной фотографии «Девичьей команды» Лиза Самойлович. Девочка с детства мечтала о немецкой овчарке. Старший брат исполнил мечту, подарил Джульбарса. В 1940-м его мобилизовали на Советско-Финляндскую войну. Солдат, которому достался пес, писал Лизе письма с благодарностью за воспитание собаки. Перед началом Великой Отечественной войны у нее появился Миг, той же породы. С ним она и пришла в отряд. За время войны они доставили на передний край 2650 килограммов боеприпасов.

Стало понятно: животные не отличают свою технику от вражеской. Поэтому истребителей танков переформировали в 34-й отдельный инженерный батальон миноискателей Ленинградского фронта. Так началась война минных полей. Фашисты минировали пути подвоза продовольствия и боеприпасов. «Девичья команда» пробивала в этих полях безопасные коридоры.

Дмитрий Асташкин старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Академии наук «Они тянули связь. Собаки обучены были находить раненых. Этих раненых нужно было доставить, и тут собачьи упряжки выручали».

Служебная собака – грозное оружие. В зависимости от породы может бежать со скоростью до 60 километров в час. Самых быстрых животных использовали для передачи сообщений на поле боя. Самых сильных – для доставки снаряжения и боеприпасов. Тех, у кого лучше нюх, отправляли искать мины. Четвероногие находили взрывчатку в шесть раз быстрее человека.

«Мы сейчас находимся на кинодроме, где расположены объекты. Здесь мы отрабатываем приемы общего курса дрессировки. Та же самая яма, стена двухметровая, комбинированная лестница, штакетник», – рассказал росгвардеец.

Вот и сейчас обучать хвостатых службе начинают с первых месяцев. Животных разделяют в зависимости от задач, которые они будут выполнять. Патрульно-розыскные ловят нарушителей по запаху и задерживают их, а минно-розыскные ищут взрывные устройства.

«Чаще всего немецкая овчарка встречается, бельгийская овчарка, лабрадоры. Очень хорошо поддаются дрессировке, очень хорошо ими управлять», – отметил начальник кинологической службы Специального моторизованного измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии Сергей.

Хвостатые служащие в Блокадном Ленинграде тоже получали военный паек. До наступления блокады – кашу. А потом ели тоже самое, что и голодающие люди: смесь из отрубей, жмыха и хряпы. Но для аппетита добавляли шкуры кроликов, пропитанные рыбьим жиром.

«Девочки же тоже блокадницы, худенькие, маленькие, которые всегда хотели кушать. И в воспоминаниях девочек сохранились такие эпизоды, что иногда даже приходилось подворовывать еду у собак», – рассказала Вера Иванова.

На передовую «девичья команда» попала в 1942 году после обучения в школе служебного собаководства НКВД. Все 872 дня блокады на подступах к городу шли бои. Девушки на собачьих упряжках каждый день вытаскивали раненых с передовой.

О девчонках «заговорили» в 1943 году во время операции «Искра». Плацдармом для атаки со стороны Ленинграда на немецкие позиции стал Невский пятачок. Именно там воевал отец президента России Владимир Спиридонович Путин.

Игорь Мосунов историк «Это был достаточно хорошо укрепленный немцами участок. Получилось так, что после двух часов артиллерийской подготовки утром 12 января началось форсирование, там оказалось большое количество огневых точек, которые не были уничтожены или не были подавлены».

Чтобы связать Ленинград с «большой землей», солдатам Ленинградского и Волховского фронтов необходимо было захватить Шлиссельбург. Они начали продвижение на встречу друг к другу. В результате операции были разгромлены семь дивизий Вермахта. Блокада Ленинграда была прорвана.

Переход через Неву обеспечивала «девичья команда». На специальных плоскодонных лодках – волокушах – они доставляли боеприпасы. Обратно тащили раненых. Только во время этой операции они спасли более 1800 человек.

Создать «совершенного» служебного пса пытались советские генетики. Один из самых успешных экспериментов – Шалайка, помесь шакала и лайки. Уникальную служебную породу и сейчас используют в местах, где необходима повышенная безопасность.

«Любую породу все-таки нельзя обучить. Родословная собаки, какая собака относится к той или иной породе, я думаю, это существенно влияет на дрессировку и подготовку собаки», – рассказал росгвардеец.

От того в годы войны советские кинологи за основу взяли проверенную породу –немецкую овчарку, поиграли с генами и получили свою – восточно-европейскую. Больше, выносливее, быстрее и, главное, с высокой способностью к дрессировке.

Олег Пырков руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан «Нужна была огромная собака, все-таки у нас огромная страна: от снегов до пустынь. Хождение по глубокому снегу, моменты задержания были актуальны, и эта задача ставилась».

Сегодня восточно-европейская овчарка используется для караульной службы, помогает в поисковых работах. Важно, что перед опасностью эта порода не пасует, а в критических ситуациях может принимать решения самостоятельно, без команды хозяина.

Русский черный терьер или «собака Сталина» – более мощная версия немецкой породы ризеншнауцер. Перед кинологами стояла уже правительственная задача создать породу крупных собак с устойчивостью к низким температурам, длинными широкими лапами, чтобы быстро бегать по глубокому снегу, например за заключенными.

«Она создана на подмесе, это уже наша терминология, там порядка трех-четырех пород, которые есть в крови у русского черного терьера, но здесь уже выводилось целевым племенным центром «Красная звезда». Она все-таки для объектов ГУЛАГа создавалась, именно как охранная собака, в шерсти, потому что, сами понимаете, холод. У нее очень хороший шерстяной покров, огромная, чтобы внешним видом пугать, неприхотливая, то есть может даже в мороз находиться на снегу, плюс правильно, гармонично сложенная», – отметил Олег Пырков.

А эта история — словно готовый киносценарий. Уходя из пригородов Ленинграда в 1944 году, фашисты заложили 2,5 тонны взрывчатки в бывшей императорской резиденции Павловский дворец. Но за час до взрыва мину обнаружил колли по кличке Дик. Дворец разминировали. После этого советские солдаты стали использовать таблички со словами «Мин нет, проверено Диком!». После войны легендарный пес жил в Павловске на территории военной части, где и был похоронен с воинскими почастями.

Рита Меньшагина за всю войну обезвредила 744 взрывных устройства. А весь «девичий отряд» за время Великой Отечественной войны снял 455 тысяч мин и снарядов.

С 1928 года владельцы породистых собак могли вступить в клуб служебного собаководства при Осоавиахиме и получить льготы, но в случае войны их животные подлежали мобилизации. В начале блокады их призвали. Всего около 700 четвероногих.

Тренировочной базой стала школа-питомник под управлением НКВД в парке Сосновка. На ее месте установлен памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта.