Невеста в сапогах и выкуп оленем: невероятные байки о деревенских свадьбах

Деревенская свадьба на севере — это всегда приключение. Сценарии здесь пишет сама жизнь, и городские правила не работают. Этноблогер Генрих Немчинов собрал в своем блоге несколько историй, которые стали местными легендами.

Один жених привел на выкуп живого оленя в сбруе. Проблема случилась, когда животное решило, что подъезд пятиэтажки — идеальное место для отдыха. Три часа мужчины уговаривали его освободить дорогу. Бывает и так, что баяниста перед главным танцем находят спящим в стогу сена. Удивительно, но его пальцы даже во сне продолжали играть мелодию.

Однажды лимузин застрял в весенней грязи. Жених не растерялся и пересадил невесту… в ковш празднично украшенного трактора. Фото в фате на фоне огромных колес облетело весь интернет. А еще как-то раз соседская собака тайком съела целый чан свадебного холодца, оставленного остывать. Собаке потом три дня было не до лая, а гостей выручила экстренная зажарка оленины.

Традиционный мост для фотосессии однажды не выдержал веса всех гостей и плавно опустился в реку. Вода была по колено, так что танцы продолжились в сапогах. А на другой свадьбе из подарка для молодых, который принимали за сервиз, выскочил живой поросенок и устроил забег под столами.

Невестам тоже бывает непросто. Одна, устав от каблуков, переобулась в дедовские сапоги и уехала на тракторе за водой, потому что в бане ее внезапно не стало. Торт здесь тоже особенный — вместо хрупкого крема огромная пирамида из пирогов с брусникой, способная выдержать любые испытания.

А еще на такие праздники иногда приходят «случайные» гости. Один мужчина проезжал мимо, увидел народ и честно отгулял весь вечер, думая, что это юбилей его друга. Ошибся деревней, но тосты говорил от души. И конечно, салют у нас особенный — не фейерверки, а залп из охотничьих ружей. Грохот такой, что олени разбегаются на много километров.

Такие свадьбы — лучшая проверка на чувство юмора. Они и правда остаются в памяти навсегда, потому что в них — вся суть настоящей, не придуманной жизни.