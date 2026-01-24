Раскол на Дону: что донские казаки делали с «красными» в 1918 году

1917 год стал роковым для донского казачества, расколов его на непримиримые лагеря. Часть казаков приняла новую власть, однако многие, став свидетелями жестокости и произвола первых месяцев революции, перешли на сторону Белого движения, сплотившись вокруг генералов Каледина, Корнилова, а позже – Врангеля.

Путь к восстанию

Напряжение на Дону достигло критической точки к весне 1918 года. После взятия красными отрядами Ростова и Таганрога, расстрела атамана Назарова и провозглашения Донской советской республики, регион погрузился в хаос. В апреле, после гибели генерала Корнилова под Екатеринодаром, сюда отступили части Добровольческой армии, а германские войска, нарушив Брестский мир, заняли Ростов.

Поведение некоторых красноармейских частей, особенно Тираспольского отряда 2-й Социалистической армии, вызывало ужас у местного населения. Массовые грабежи, пьянство, насилие и бессмысленные убийства, о которых позднее писал Михаил Шолохов в «Тихом Доне», оттолкнули от большевиков даже нейтрально настроенных казаков и стали катализатором открытого сопротивления.

Ответ казаков

В конце мая 1918 года вспыхнуло восстание Мигулинского юрта во главе с 70-летним отставным подъесаулом Иваном Дрынкиным. Казаки разгромили отряд тираспольцев, захватив в плен около 900 человек, а также арсенал с артиллерией, пулеметами и казной. Как отмечает историк Андрей Венков в работе «Вешенское восстание», ярость казаков была такова, что они немедленно казнили несколько сотен пленных красноармейцев, включая интернациональные части. На конфискованные средства в ряде хуторов были построены школы. Весть о восстании моментально разнеслась по Дону, укрепив позиции белых.

Роковая миссия

Однако большевики не оставались пассивными. Еще в апреле главой правительства Донской советской республики был избран 31-летний красный казак Федор Подтелков. В начале мая он возглавил пропагандистскую экспедицию на Верхний Дон, надеясь склонить земляков на свою сторону. В отряд вошел и 23-летний комиссар Михаил Кривошлыков. Оба были уроженцами донских станиц, но их авторитет не смог переломить ситуацию.

Суд и расправа

82 участника делегации попали в плен к белоказакам на Светлой Пасхальной неделе, которая в 1918 году продлилась с 5 по 12 мая. По древним казацким традициям, на этой неделе мирились даже заклятые враги, но на этот раз все произошло не так, и коммунистическая пропаганда до сих пор говорит о событиях, как о «кровавой пасхе».

Убивать без суда и следствия большевиков не стали. Как пишет известный исследователь Юрий Георгиевич Калугин в статье «Кровавая пасха. Дело казака Сенина», красных судили заочно в ночь на Светлую субботу. Выбрали суд, затем из его членов – президиум, в который попали сотник Афанасий Степанович Попов, казак Иван Яковлевич Кумов и подъесаул Александр Степанович Сенин. Смертный приговор был вынесен после пламенной речи Попова, описавшего зверства красных, он же своей рукой написал приговор, который был принят единогласно – Кривошлыкова и Подтелкова было решено повесить, 79 человек – расстрелять, а одного – отпустить за невиновностью. Командовать расстрельной командой было поручено Сенину.

Позже, в 1930 году, уже на другом суде, где Сенин проходил обвиняемым, он рассказал, что лучше всех перед смертью держался Подтелков. Он очень удивил казаков тем, что захотел исповедаться, сказав:

«Я всю жизнь был верующим!».

Казаков это ввергло в недоумение: как можно верить в Бога и служить богоборцам и кощунникам? Но умер Подтелков как истинный большевик – со словами о величии революции. Калугин приводит интересную деталь: среди тех, кто расстреливал большевиков, был казак Спиридонов, служивший во время Первой Мировой на одной батарее с Подтелковым. Но в этот момент это обстоятельство не примирило противников. О событиях этой ночи стало известно только 12 лет спустя.

Расстрел палача

По стечению обстоятельств, командующий расстрельным караулом Сенин остался в СССР и благополучно избегал наказания много лет подряд. Он был образованным человеком, еще до I Мировой окончил политехнический институт, отличился на войне, получив пять орденов.

После майских событий 1918 года он воевал на стороне белых, командовал полком, был взят в плен под Новороссийском, но скрыл чин и назвал другую фамилию. Его раскрыли в 1921 году и арестовали за сокрытие звания. Приговорили к расстрелу, но по кассации приговор был изменен на срок в 5 лет. На свободу Сенин вышел через 4 года, после чего вернулся к занятию земледелием и преподаванию в школе.

После коллективизации, раскулачивания и фактического уничтожения казачества, в 1930 году он создал подпольную «контрреволюционную» организацию. Выступал против троцкизма – насильственной коллективизации и устроения коммун, ратовал за усиление единоличного хозяйства и предоставления земледельцам свободы, но подчеркивал, что выступает за демократические принципы правления.

Вскоре подполье было раскрыто. На скамье подсудимых вместе с Сениным оказалось еще 60 человек. 13 ноября коллегия ОГПУ признала казака виновным в «создании организации с целью свержения Советской власти» и вынесла ему расстрельный приговор по статьям 58/11 и 58/2 уголовного кодекса.