Приметы и поверья на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день

По народному календарю 25 января — Татьянин день. Другие названия этого праздника — Бабий кут, Солныш. Связаны они с древней традицией привечать Солнце и зазывать весну. В этот день православные вспоминают святую Татиану Римскую. А сейчас 25 января — еще и день студентов, учеников и молодежи.

На Руси верили, что святая Татьяна в свой праздник исполняет любые самые сокровенные желания. Для этого забирались на самое высокое место (но не на крышу), поворачивались лицом к солнцу и громко и четко произносили свое желание.

Женщины на Татьянин день занимались перемоткой ниток, делали более крупные клубки пряжи, туже обвязывали нитки. Считалось, что это поможет получить хороший урожай капусты, которая будет долго храниться.

Также 25 января хозяйки пекли круглые караваи — они символизировали солнце — и угощали каждого члена семьи.

На Татьяну полагалось делать добрые дела: по поверьям, добро вернется в трехкратном размере. А вот отказывать в помощи категорически запрещалось — иначе в дом придет беда.

В этот день женщины старались принарядиться и надевали свои лучшие украшения. 25 января проводили в обществе друзей и близких. Тому, кто оставался на Татьянин день в одиночестве, пророчили большие потери. Браки, заключенные в этот день, считались особенно крепкими и счастливыми.

25 января запрещается грустить и плакать — чтобы не навлечь на себя еще более серьезные неприятности. Не стоит хвастаться своими успехами и достижениями, иначе можно спугнуть удачу и сглазить себя. Также нельзя выносить из дома мусор — чтобы не потерять семейное счастье.

По народным приметам, если на Татьянин день стоит солнечная погода, скоро потеплеет. Снегопад 25 января предвещает дождливое лето, а южный ветер сулит неурожайный год. Если на дворе морозно и ясно — все культуры уродятся.