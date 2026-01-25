Как пациент хосписа создал первый в РФ эротический журнал о людях с инвалидностью

Людей с инвалидностью, как правило, не воспринимают как тех, кто ведет полноценную сексуальную жизнь. С одной стороны, здорового спутника человека с инвалидностью могут принять за его няньку или опекуна. С другой — некоторые люди, у которых есть особенности здоровья, жалуются на то, что их буквально засыпают непристойными предложениями фетишисты. Чтобы развеять главные мифы о сексуальной жизни при инвалидности, россиянин Даниил Максимов решил выпускать об этом журнал. «Лента.ру» поговорила с ним о том, как он придумал «инклюзивный Playboy», почему решил сняться для обложки первого номера и с какой реакцией столкнулся.

«Все на меня посмотрели немного как на сумасшедшего»

23-летний Даниил Максимов — пациент и сотрудник одного из московских хосписов. Он живет с диагнозом «спинальная мышечная атрофия II типа» и издает первый в России инклюзивный эротический журнал о любви и жизни без стереотипов «Линия любви» (Line Love). В нем рассказывается о том, что инвалидность не помеха ни дейтингу, ни родам, ни смеху, ни дружбе, ни путешествиям.

Герои интервью и откровенных фотосессий очень разнообразны. Среди них есть слепой бодибилдер, стендаперша с загадочной генетической болезнью и молодая мать на коляске. Но для обложки первого номера «Линии любви», пока выходящей онлайн, снялся сам — топлес, на коляске и с красивой девушкой.

«Я посчитал, что будет не очень правильно позвать людей с инвалидностью сниматься в эротическом контенте, не показав им пример. Они бы сказали: «Дань, ну ты, по-моему, охренел. Зачем ты нас зовешь туда, где ты сам не участвуешь». Поэтому я решил, что первый выпуск будет со мной. Там участвовала и моя подруга, которая у нас раньше в команде была верстальщиком», – Даниил Максимов, генеральный директор «Линии любви»

По словам Максимова, идея журнала родилась, когда его пригласили на конференцию и попросили рассказать о каком-нибудь своем новом проекте — например, о музыке или блоге. Однако эти хобби юноши не удивляли уже и его самого.

«И я лежал ночью, думал, что бы мне такое рассказать. И в голову приходит идея: инклюзивный Playboy. Я подумал: "Вау, это круто, звучит гениально". Приехал на конференцию, рассказал про инклюзивный Playboy. Все на меня посмотрели немного как на сумасшедшего, но согласились: что-то прикольное. Большинство нормотипичных людей считают людей с инвалидностью детьми, нуждающимися в помощи, недееспособными, но никак не потенциальными сексуальными партнерами. А извините, если говорить прямо, [половой орган] стоит у всех. Биологическое желание есть даже у «невербальных» ребят. И в журнале я хочу рассказывать: все возможно, все реально, люди с инвалидностью могут быть полноценными сексуальными партнерами», — рассказал он.

В редакции издания работают около 20 человек, большинство из которых Максимов позвал «по знакомству» — редакторы, журналисты, СММщики, фотографы, верстальщики, дизайнеры. Часть команды — люди с инвалидностью.

«Потому что я считаю, в организации, которая занимается инклюзией, обязательно должен быть "инклюзивный" человек», — объяснил Максимов

В каждом номере «Линии любви» участвует медийная личность: от основательницы фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы до комика Comedy Club Дмитрия Грачева, в журнале также выходили интервью с актерами Тимофеем Зайцевым и Дарьей Мельниковой.

О мифах, негативе и мечтах

Мировой глянец нечасто пишет о людях с инвалидностью, скорее можно говорить об инклюзивных спецпроектах. Например, о спецвыпуске секс-журнала Archer об инвалидности или об истории дворника Юры с ментальным заболеванием и эффектной внешностью, который попал на обложку GQ.

В фокусе внимания «Линии любви» не только люди с физическими заболеваниями, но и их друзья и члены семей, а также люди с ментальными расстройствами. Ожидаемо, с негативными реакциями издание сталкивается довольно часто.

«Когда мы выложили первый выпуск, в комментарии к какому-то СМИ женщина написала: "Я считаю, что Даниил Максимов — антихрист, посланный сатаной на землю"», – Даниил Максимов генеральный директор «Линии любви»

Максимов же считает, что его издание должно бороться с мифом о том, что людям с инвалидностью интимная жизнь не нужна и не интересна.

«Как будто человек с инвалидностью должен заниматься здоровьем, лечиться, заниматься спортом, а не о сексе вашем развратном думать. Оказывается и об этом они тоже думают, вот это поворот!» — поиронизировал он.

Тема, которую поднимает Максимов, касается куда большего количества людей, чем кажется на первый взгляд. В мире живет более миллиарда людей с разными формами инвалидности.

«К сожалению, существует множество предвзятых представлений о сексуальности и людях с ограниченными возможностями, которые часто ставят людей с ограниченными возможностями в рамки. Но пока все чувствуют себя комфортно и в безопасности и соглашаются на контакт, возможности для успешных отношений безграничны», — заверил фармацевт Шьям Морджария.

При этом, как отметил специалист, согласно статистике, от 60 до 90 процентов женщин с ограниченными возможностями хотят выйти замуж и родить детей.

«Подобно желанию отношений, для людей с инвалидностью нормально хотеть иметь детей. Хотя нарратив вокруг сексуальности и инвалидности меняется, все еще предстоит проделать работу по нормализации опыта инвалидности для всех», — считает Морджария.

С этим согласна и психолог, член попечительского совета некоммерческого партнерства «Открытый мир» Жанна Метель.

«Сексуальность — это не про стандарты тела, а про доступ к удовольствию, наслаждению, про живость и контакт с собой. Поэтому, говоря о людях с инвалидностью и физическими ограничениями, особенно важно напоминать: тело может быть иным, но право на интимность, желание, удовольствие и чувствование принадлежит каждому», — объяснила она в беседе с «Лентой.ру».

А колумнистка и секс-коуч Кэти Талстром, у которой тоже есть инвалидность, и вовсе считает, что инвалидность — это не ограничение, а инструмент, помогающий сделать интимную жизнь ярче. Талстром объяснила, что здоровому человеку редко нужно думать о своем теле, тогда как человеку с инвалидностью постоянно приходится прислушиваться к сигналам тела, чтобы чувствовать себя хотя бы слегка приемлемо.

По ее мнению, по этой причине люди с инвалидностью лучше знают, чего они хотят.

«Мы знаем, как тела реагируют на определенные вещи. Например, у меня фибромиалгия — это означает повышенную реакцию на прикосновения, поэтому любое прикосновение я буду чувствовать более интенсивно, будь то боль или удовольствие, горячее или холодное», — заявила Талстром.

Кроме того, люди с инвалидностью часто общаются с врачами о своем теле, поэтому им, по мнению секс-коуча, проще говорить о том, чего они хотят. Талстром также считает, что они умеют с юмором относиться к своему телу.

«Я не хочу вдаваться в подробности, так что используйте воображение, но секс может быть грязным. Будучи инвалидами, мы, вероятно, чувствуем себя более комфортно, потому что наши тела и так могут быть непредсказуемыми», — считает она.

Как бы то ни было, психолог Жанна Метель уверена: проекты, поднимающие тему интимной жизни людей с инвалидностью важны именно тем, что делают этих людей видимыми и дают им возможность высказаться.

«Это не эпатаж, а признание их права быть увиденными как людей, способных вызывать влечение, хотеть быть желанными и быть сексуально активными. Такое признание разрушает один из самых жестких стереотипов: что инвалидность исключает сексуальность. Это категорически не так», — заверила специалистка.

Она добавила, что важно следить и за тем, чтобы сексуальность не становилась главным доказательством нормальности человека.

«Ценность человека существует независимо от сексуальности — он ценен просто по праву быть», — подчеркнула специалистка.

В то же время Метель предупредила, что существует тонкая грань между инклюзивностью и эксплуатацией.

По ее словам, во втором случае тело человека с инвалидностью используется как инструмент для хайпа, например, для создания эффектной и провокационной картинки, вызывающей ответную реакцию, но не раскрывающей личность и идентичность человека.

По ее мнению, так часто происходит в массовой культуре — там сексуальность в целом часто сводят к клише и манипуляциям. По этой причине важно ориентироваться на то, чтобы показывать индивидуальность — именно этим и занимается «Линия любви».